Кельтский календарь деревьев-2021: месяц виноградной лозы

Месяц виноградной лозы начался 1 сентября и завершится он 29 сентября.

Календарь — ритм, представляет собой выражение внутренних особенностей, которыми одна культура отличается от другой. Естественно, что отношение к времени внутри отдельно взятой культуры сказывается прежде всего на календаре. Однако календарь является не только ритмом времени, но и ритмической памятью человечества. Древнейшие из календарей, такие как солнечный календарь Древнего Египта или солнечно-лунный календарь Вавилона с их периодически повторяющимися циклами религиозных праздников, всегда иметь целью — быть надежными хранителями памяти о том, что лежало в первооснове каждой из культур.

Кельтский календарь друидов: что это

Кельтские друиды, то есть жрецы, ни пытались прочитать судьбу по звездам; они связывали рождения людей с определенными деревьями. У них была глубокое уважение к деревьям, например, они попросили прощения у дерева, которое они срубили. Так же как знаки зодиака, отдельные деревья представляют характеристики людей, родившихся в этот период. Писатель Роберт Грейвс сделал своеобразную реконструкцию кельтского календаря на основе мифов и легенд, однако это более эзотерический, чем научный календарь. Названия месяцев и их порядок был взят из алфавита деревьем— огама. Основываясь на магической характеристике деревьев и периодах, соответствующих каждому дереву, был составлен гороскоп деревьев, который еще называют гороскопу кельтов или друидов.

Месяц виноградной лозы: традиции и обычаи

Десятое дерево кельтского календаря друидов — виноградная лоза во время сбора урожая. Хотя и исторически виноградная лоза не росла в Британии, она представляет важный мотив в искусстве бронзового века. Поэтому не исключено, что мифологические племена богини Дану, принесли с собой на север не только узор из виноградных листьев, но и саму лозу. В Британии она хорошо родила на нескольких скрытых от ветра южных склонах.

Поскольку в дикой природе в Британии виноградная лоза не растет, ее заменяли ежевикой, ведь она созревает приблизительно в то же время, что и виноградная лоза, она имеет схожую форму листьев и цвет, а вино из ежевики — достаточно прочное.

Интересно, что в кельтских странах существовало табу на употребление ежевики, хотя это полезная и питательная ягода. В Британии подобный запрет объясняли феями. На Мальорке это табу объясняли, что из стеблей ежевики сплели венок Иисуса Христа, а ее ягоды — это капли крови Христовой. Иногда даже говорят, что ее ягоды — ядовитые. В Девоншире — одном из регионов Британии есть ягоды ежевики можно только после того, как закончится сентябрь, но к тому говорят, что этими ягодами обладает дьявол.

Между тем виноградная лоза была посвящена фракийскому богу Дионису и египетскому Осирису, а узор из золотой лозы был один из главных украшений в Иерусалимском храме. Эзотерики считают, что это — дерево радости, веселья и гнева. На этот период приходится осеннее равноденствие, которое язычники называют Мабон.

Кельтский месяц виноградной лозы: что стоит сделать

печь пироги с ежевикой;

оставлять волосы на кустах ягод с мыслями о плодородии природы;

представлять прекрасное будущее;

украшать жилище виноградом;

загадывать желание, пробуя виноград;

поднимать листья, падает и загадывайте желания;

положить виноградную косточку в бокал красного вина и выпейте его в ночь полнолуния, чтобы привлечь богатство;

привязать ленточки на деревья, и загадывать желание.

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