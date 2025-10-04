ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
398
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 4 октября 2025: Близнецы — новые возможности, Раки — душевное равновесие.

4 октября 2025 года – день, когда энергия после затемнения стабилизируется, и приходит время действовать более осознанно.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут сохранить внутреннее спокойствие, найти новые ориентиры и двигаться вперед без спешки.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: уверенность и настойчивость в достижении целей.

  • Телец — Маслина: миролюбие и стабильность в отношениях.

  • Близнецы — Клен: новые возможности и вдохновение для самореализации.

  • Рак — Липа: душевное равновесие и гармония в делах.

  • Лев — Бук: мудрость в решении важных вопросов и поддержка авторитета.

  • Дева — Граб: внимательность и собранность помогут избежать ошибок.

  • Весы — Ива: эмоциональная гибкость и умение находить компромиссы.

  • Скорпион — Смерека: сила воли и устойчивость в непредсказуемых ситуациях.

  • Стрелец — Рябина: искренность и готовность делиться теплом.

  • Козерог — Вяз: стабильность и стремление к порядку.

  • Водолей — Яблоня: творческий подъем и легкость в общении.

  • Рыбы — Слива: гармония с собой и эмоциональная уравновешенность.

4 октября 2025 будет способствовать восстановлению равновесия после мощных энергетических событий. Деревья-покровители помогут сохранить ясность разума, не торопиться с решениями и постепенно укреплять свой внутренний мир.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
398
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie