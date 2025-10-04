- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 398
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 4 октября 2025: Близнецы — новые возможности, Раки — душевное равновесие.
4 октября 2025 года – день, когда энергия после затемнения стабилизируется, и приходит время действовать более осознанно.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут сохранить внутреннее спокойствие, найти новые ориентиры и двигаться вперед без спешки.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Дуб: уверенность и настойчивость в достижении целей.
Телец — Маслина: миролюбие и стабильность в отношениях.
Близнецы — Клен: новые возможности и вдохновение для самореализации.
Рак — Липа: душевное равновесие и гармония в делах.
Лев — Бук: мудрость в решении важных вопросов и поддержка авторитета.
Дева — Граб: внимательность и собранность помогут избежать ошибок.
Весы — Ива: эмоциональная гибкость и умение находить компромиссы.
Скорпион — Смерека: сила воли и устойчивость в непредсказуемых ситуациях.
Стрелец — Рябина: искренность и готовность делиться теплом.
Козерог — Вяз: стабильность и стремление к порядку.
Водолей — Яблоня: творческий подъем и легкость в общении.
Рыбы — Слива: гармония с собой и эмоциональная уравновешенность.
4 октября 2025 будет способствовать восстановлению равновесия после мощных энергетических событий. Деревья-покровители помогут сохранить ясность разума, не торопиться с решениями и постепенно укреплять свой внутренний мир.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
