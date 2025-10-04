Кельтский гороскоп деревьев на 4 октября 2025: Близнецы — новые возможности, Раки — душевное равновесие.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут сохранить внутреннее спокойствие, найти новые ориентиры и двигаться вперед без спешки.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Дуб : уверенность и настойчивость в достижении целей.

Телец — Маслина : миролюбие и стабильность в отношениях.

Близнецы — Клен : новые возможности и вдохновение для самореализации.

Рак — Липа : душевное равновесие и гармония в делах.

Лев — Бук : мудрость в решении важных вопросов и поддержка авторитета.

Дева — Граб : внимательность и собранность помогут избежать ошибок.

Весы — Ива : эмоциональная гибкость и умение находить компромиссы.

Скорпион — Смерека : сила воли и устойчивость в непредсказуемых ситуациях.

Стрелец — Рябина : искренность и готовность делиться теплом.

Козерог — Вяз : стабильность и стремление к порядку.

Водолей — Яблоня : творческий подъем и легкость в общении.

Рыбы — Слива: гармония с собой и эмоциональная уравновешенность.

4 октября 2025 будет способствовать восстановлению равновесия после мощных энергетических событий. Деревья-покровители помогут сохранить ясность разума, не торопиться с решениями и постепенно укреплять свой внутренний мир.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

