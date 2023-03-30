Китай положил глаз на Украину: Си Цзиньпин приедет в Киев? прогноз астролога

После того как Си Цзиньпин не позвонил Владимиру Зеленскому после встречи с Путиным, украинский президент сам пригласил Си Цзиньпина в Украину.

В Пекине заявили, что будут поддерживать диалог со всеми сторонами украинского вопроса. Впрочем, конкретной информации о визите нет. Может ли телефонный разговор или визит произойти в ближайшем будущем и будет ли что обсудить?

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян.

«Что касается украинского вопроса, Китай не договорился с Россией. Мирный план Китая Путина совершенно не устроил. С Украиной переговоры будут, возможно, через 4-6 месяцев. Это будут переговоры, на которых будут решаться спорные вопросы. Будут обсуждаться стратегические вопросы. Китай в Украине настроен на 200%. У него есть большие интересы стратегические по отношению к Украине. Через лет 10-15 здесь будет очень много китайцев. Логично, что сейчас они будут восстанавливать Украину. Но там, где работают китайцы, больше не работает никто. У них есть заинтересованность в определенных ресурсах, которые есть у Украины».

Напомним, ранее сообщалось, что во всем мире произойдут существенные изменения и наступит новая эпоха – такой прогноз сделала астрологиня Ольга Медвецкая.

Кроме того, мы ранее информировали, что астролог и хиромант Владимир Бадиян спрогнозировал, какой будет Украина после войны : предвещает кардинальную смену власти и восстановление.

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