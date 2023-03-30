Китайский гороскоп на апрель 2023: каким он будет для каждого из знаков — прогноз

Кому-то в апреле нужно сосредоточиться на работе, взять ответственность на себя, а кому-то – обратить внимание на здоровье.

О том, что китайский гороскоп принесет двенадцати знакам в апреле, читайте на ТСН.ua.

Крыса (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

В апреле для Крыс очень важно сосредоточиться на своей работе. Вы должны сделать все возможное, чтобы доказать свою компетентность и показать, что вы готовы взять на себя больше ответственности. Также обратите внимание на свое здоровье, поскольку непредсказуемая болезнь может повредить ваши важные планы. Речь идет о среде апреля.

Бык (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

Быкам нужно найти баланс между работой и досугом. Вам нужно найти время для отдыха. В то же время, не забывайте работать, чтобы не навредить себе финансово. Во второй половине месяца возможны неожиданные финансовые затраты, поэтому отложите заначку.

Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

В апреле Тиграм следует проявлять терпение и внимательность. Вы можете получить очень важную поддержку от своих коллег и друзей. В этот период вы можете стать более эмоциональными и оскорбительными, потому постарайтесь сдерживать эмоции и не срываться на родных. И не ищите измены там, где ее нет.

Кролик (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Для вас апрель будет напряженным из-за эмоциональных событий. Иногда Кроликам будет трудно обрести покой, а любой пустяк будет выводить вас из себя. Из-за этого возможны ссоры с близкими. Старайтесь избегать этого, а поможет вам в этом занятие спортом. Постарайтесь почаще делать зарядку или хотя бы больше ходить пешком.

Дракон (2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

В апреле Драконы будете объективны к себе. Также вам нужно поработать над гармонией в личных отношениях. В частности, прислушаться к родным и уходите на компромисс. Совет: не стоит обижаться, если с вами не согласны – возможно чужие инициативы действительно лучше.

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Змея (2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Для Змей в апреле будет здорово, если вы поработаете над своим саморазвитием. Также не забывайте о важности сохранения баланса между работой и досугом. Во второй половине апреля следует избегать каких-либо рисков, а также не желательно делать больших покупок.

Лошадь (2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

Для Коней апрель будет наполнен новыми возможностями для перемен. К сожалению, не все изменения будут приятными и простыми, но все они будут необходимы для вашего саморазвития. Также будьте готовы к неожиданным ситуациям. Также в апреле может значительно измениться ваш круг окружения, не бойтесь этого.

Коза (2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

В апреле представителям знака Коза следует оставаться наедине с собой. Это поможет вам найти ответы на вопросы, на которые вы долго не можете найти ответы. Также в апреле не стоит рассказывать о своих планах и секретах людям, которых мало знаете и коллегам, чтобы не навредить себе.

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Обезьяна (2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

У представителей знака обезьян в апреле с финансами возможна напряженная ситуация, поэтому постарайтесь тратить деньги так, чтобы и оставлять заначку. В апреле вас ждет приятная новость или вы можете завести полезное знакомство. Также у вас наконец-то сбыться самое заветное желание.

Петух (2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

Для вас апрель будет очень продуктивным. Вам удастся добиться многих целей, но за работой не забывайте о своем здоровье. Найдите гармонию между работой и отдыхом. Все же в апреле могут возникнуть проблемы со здоровьем, особенно с желудком и печенью.

Собака (2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Для представителя этого знака апрель очень удачен для хобби, творчества, рукоделия и любого обучения. В этом месяце вы можете быстро освоить новые навыки. Что касается семьи, то возможен застой. Вы можете почувствовать, что вам скучно с родными. Чтобы вернуть яркие эмоции в жизнь, вам поможет поездка в интересное место со всей семьей.

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Свинья (2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

В начале месяца представители знака Свинья почувствуете небывалый прилив сил и энергии. Вы сможете проделать очень много дел. Также улучшится ваша эмоциональная устойчивость. Также вы станете меньше нервничать, это повлияет на улучшение самочувствия. В конце апреля возможны финансовые трудности из-за незапланированных расходов.

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