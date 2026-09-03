"Китайский Нострадамус" сделал жуткие прогнозы на 2027 год: призыв, беспорядки и крах экономики

5 прогнозов на 2027 год / © Pixabay

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Джан Сюэтинь, которого в Сети называют «китайским Нострадамусом«, озвучил пять тревожных прогнозов по событиям в США и мире на 2027 год. Среди возможных сценариев он назвал введение всеобщего военного призыва в Америке, масштабные протесты и беспорядки, усиление иммиграционной службы и глобальный экономический кризис.

Об этом говорится в материале unilad.

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Свои предположения Сюэтинь озвучил в подкасте Jack Neal.

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В мае 2024 года Сюэтинь заявлял, что Трамп снова станет президентом. Он также говорил о высокой вероятности войны США с Ираном и утверждал, что Вашингтон вроде бы не сможет победить в таком конфликте.

Теперь, в конце 2026 года, он сделал новые прогнозы по поводу будущего США.

Выборы в Конгресс могут удивить

Одним из ближайших прогнозов Сюэтиня касаются промежуточных выборов в США, которые должны пройти в ноябре 2026 года.

Он заявил, что результаты выборов могут оказаться не такими, как ожидают люди. По его словам, даже если республиканцам удастся сохранить контроль над Палатой представителей и Сенатом, это не обязательно изменит общее направление американской политики.

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«Я не говорю, что их отменят, но сейчас Дональд Трамп и республиканцы пытаются принять что-то под названием Save America Act», — сказал он.

Сюэтинь добавил, что результат промежуточных выборов может оказаться неожиданным, однако, по его мнению, это не изменит общей уже определившейся траектории войны.

США могут ввести всеобщий военный призыв

Еще один прогноз касается американской армии. На сайте Predictive History указан сценарий, который может разворачиваться в 2026-2027 годах: США якобы могут направить сухопутные войска в Иран, после чего возникнет необходимость в общем военном призыве.

Согласно этому прогнозу, в армию могут призывать мужчин в возрасте от 18 лет.

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Сюэтинь заявил, что уже в 2027 году может существовать каркас для введения общего призыва.

«Возможно, они уже приняли законодательство для создания национального призыва, или, возможно, определенных людей уже призвали», — предположил он.

В то же время, в предоставленном материале нет подтверждения того, что США действительно готовят такой призыв.

Все ингредиенты для гражданской войны

Самым мрачным прогнозом Сюэтиня стало предположение о возможных масштабных внутренних беспорядках в США.

Он заявил, что в 2027 году могут быть созданы «все ингредиенты для гражданской войны».

При этом Сюэтинь уточнил, что не подразумевает буквального противостояния двух армий.

«Я не имею в виду, что две армии будут фактически воевать друг с другом. Я говорю об общем недовольстве по всей стране, беспорядках, протестах и повстанческих движениях», — пояснил он.

По его словам, речь идет о своеобразном «конфликте низкой интенсивности», который может продолжаться внутри страны.

ICE может получить больше полномочий

Еще один прогноз касается американской Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), отвечающей за исполнение федерального иммиграционного законодательства.

Сюэтинь считает, что в 2027 году эта структура может стать более влиятельной.

Он также предположил, что Национальная гвардия может быть развернута в крупных городах США. По его версии, это может происходить на фоне экономических проблем и возможного введения военного призыва.

Прогнозирует глобальный экономический кризис

Пятый сценарий касается мировой экономики.

Сюэтинь заявил, что продолжающаяся война США с Ираном может иметь серьезные экономические последствия для Вашингтона.

«Если Америка вступит в Иран с сухопутными войсками, если она будет привлечена на четыре или пять лет, если Америка проиграет эту войну, это будет означать крах американской экономики», — сказал он.

В другой части подкаста, говоря о возможных гражданских беспорядках, он также предположил, что к этому моменту мировая экономика «должна уже потерпеть крах».

В то же время, все эти утверждения являются прогнозами и предположениями Джан Сюэтиня. Они не подтверждены прогнозами будущих событий, а приведенные им сценарии не означают, что описанные события обязательно произойдут.

Напомним, уже говорилось о том, что китайский специалист Сюэцин Цзян заявил, что США проиграют возможный затяжной конфликт с Ираном.

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