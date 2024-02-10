Китайский Новый год 2024: что категорически запрещено делать

Во время китайского нового года есть ряд ограничений.

Во время Китайского Нового года существуют некоторые традиционные ограничения и запреты, которые соблюдаются во избежание несчастья и обеспечения счастья и процветания в новом году. Вот несколько вещей, обычно считающихся невосприимчивыми во время этого праздника:

Избегать ранения и травмы: Обычно не рекомендуется совершать какие-либо опасные или рискованные действия, такие как тяжелый физический труд или посещение опасных мест, поскольку это может привести к травмам и несчастьям. Избегать конфликтов и ссор: В настоящее время важно избегать конфликтов и ссор с родственниками, друзьями или коллегами, поскольку это может привести к раздорам и негативным последствиям в следующем году. Не следует использовать отрицательный язык: Сохраняйте положительное настроение и избегайте употребления негативных слов или оскорблений, поскольку они могут принести неудачу и негативные последствия. Воздержание от раздражения и жалоб: Важно избегать выражения раздражения и жалоб в присутствии других, поскольку это может повлиять на общее настроение и энергетику праздника. Не выносить мусор: Запрещено выносить мусор в первый день нового года, поскольку это может привести к потере богатства и процветанию.

Эти традиционные ограничения основаны на верованиях и суперстарах, которые считаются важными для сохранения гармонии и счастья в следующем году.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.