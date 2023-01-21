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Китайский Новый год 21 января 2023: что обязательно нужно сделать и чего лучше избегать

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Китайский Новый год 21 января 2023: что обязательно нужно сделать и чего лучше избегать

Фото: pixabay.com

21 января наступит Китайский Новый год.

Китайский Новый год совпадает по времени со вторым по счету новолунием после дня зимнего солнцестояния 21 или 22 декабря.

Китайский Новый год в 2023: дата

Новый год по восточному календарю не имеет фиксированной даты, ежегодно праздник отмечается в разные числа между 21 января и 21 февраля. В 2023 году Китайский Новый год будут праздновать 21 января. 

Китайский Новый год: период Черного Водяного Кролика 

Китайский Новый год в 2023 буде называться периодом Черного Водяного Кролика.

  • Год Кролика: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
  • Счастливые цвета: красный, розовый, фиолетовый, синий.
  • Счастливые числа: 3, 4, 6.
  • Счастливые цветы: лилия и жасмин

Китайский Новый год: кролик или котик

В восточном календаре четвертый год цикла иногда именуется периодом не только кролика, но и котика.

Согласно легенде о возникновении восточного гороскопа, Будда, устроивший соревнования между двенадцатью животными, увлекся поединком между Быком и Тигром. Будда не рассмотрел как следует, кто был следующим. Так и осталось разночтение: то кот, то кролик стал четвертым в цикле. 

Китайский Новый год: что нельзя делать

  • мыть голову или убираться в доме;
  • просить в долг деньги или оформлять кредит;
  • есть кашу;
  • слышать детский плач;
  • пользоваться ножницами и другими острыми предметами.

Китайский Новый год: что нужно сделать

  1. Избавиться от неисправных бытовых приборов, одежды с дырками, посуды со сколами, рухляди и старья. 
  2. Хорошие вещи, которыми вы давно не пользуетесь, раздайте малоимущим или отнесите в церковь.
  3. Сделайте генеральную уборку в доме.
  4. Проверьте продукты в холодильнике и кухне.
  5. Обновите фотографии.
  6. Если у вас есть фигурка кролика, поставьте ее на видном месте для привлечения удачи.

Напомним, что ранее украинские китайцы показали, как празднуют Китайский Новый год

Также мы писали о том, как празднуют китайский Новый год: деньги в красных конвертах и грандиозные фейерверки

Как миллионы людей встретили Китайский новый год

Как миллионы людей встретили Китайский новый год

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Дата публикации
Просмотры
209
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