Китайский Новый год 21 января 2023: что обязательно нужно сделать и чего лучше избегать

21 января наступит Китайский Новый год.
Китайский Новый год совпадает по времени со вторым по счету новолунием после дня зимнего солнцестояния 21 или 22 декабря.
Китайский Новый год в 2023: дата
Новый год по восточному календарю не имеет фиксированной даты, ежегодно праздник отмечается в разные числа между 21 января и 21 февраля. В 2023 году Китайский Новый год будут праздновать 21 января.
Китайский Новый год: период Черного Водяного Кролика
Китайский Новый год в 2023 буде называться периодом Черного Водяного Кролика.
- Год Кролика: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
- Счастливые цвета: красный, розовый, фиолетовый, синий.
- Счастливые числа: 3, 4, 6.
- Счастливые цветы: лилия и жасмин
Китайский Новый год: кролик или котик
В восточном календаре четвертый год цикла иногда именуется периодом не только кролика, но и котика.
Согласно легенде о возникновении восточного гороскопа, Будда, устроивший соревнования между двенадцатью животными, увлекся поединком между Быком и Тигром. Будда не рассмотрел как следует, кто был следующим. Так и осталось разночтение: то кот, то кролик стал четвертым в цикле.
Китайский Новый год: что нельзя делать
- мыть голову или убираться в доме;
- просить в долг деньги или оформлять кредит;
- есть кашу;
- слышать детский плач;
- пользоваться ножницами и другими острыми предметами.
Китайский Новый год: что нужно сделать
- Избавиться от неисправных бытовых приборов, одежды с дырками, посуды со сколами, рухляди и старья.
- Хорошие вещи, которыми вы давно не пользуетесь, раздайте малоимущим или отнесите в церковь.
- Сделайте генеральную уборку в доме.
- Проверьте продукты в холодильнике и кухне.
- Обновите фотографии.
- Если у вас есть фигурка кролика, поставьте ее на видном месте для привлечения удачи.
Напомним, что ранее украинские китайцы показали, как празднуют Китайский Новый год.
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