21 января 2023 года наступит Китайский Новый год.

По китайскому календарю, 2023 - это год Черного Водяного Кролика или Котика.

Китайский Новый год: как определить дату

Дата Китайского Нового Года определяется по лунному календарю: праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 или 22 декабря. Таким образом, каждый раз Новый Год в Китае выпадает на разные даты привычного нам григорианского календаря, между 21 января и 20 февраля.

Новый Год Кролика в 2023 году наступил не 1 января, а 21 января 2023 года.

Китайский Новый год: восточный зодиак

Использование слова «зодиак» отражает некоторую связь с западными знаками зодиака: цикл здесь также разделён на 12 частей, и большинство из них связаны с каким-либо животным. Зодиакальные животные не связаны с созвездиями не привязаны к небесной сфере, но соотносятся со временами года.

Китайский зодиак - схема, распространенная в ряде стран Восточной Азии, которая связывает каждый год с определенными животными и их атрибутами.

Китайский Новый год 21 января 2023: гороскоп по восточному календарю

Крыса/мышь

Относитесь к своему телу с любовью и заботой. Обратите внимание на состояние здоровья, очищайте ум и успокаивает душу.

Бык

Наполняйтесь вдохновением и хорошими идеями. Добивайтесь того, чего хотите.

Тигр

Контролируйте свои действия, эмоции и состояние. Относитесь к своим неудачам, как к возможности учиться и развиваться.

Кролик/котик

Не позволяйте свои страхам сдерживать вас. Отпускайте прошлое и живите настоящим.

Дракон

Отвечайте собственным ожиданиям, а не желанием других. Будьте благодарны за все, что имеете.

Змея

Прощайте себя и учитесь на своих ошибках. Уважайте свои границы и просите других соблюдать их.

Лошадь

Сейчас ваша жизнь находится в гармонии и равновесии. Вы достойны любви, уважения и добра.

Овца/коза

Вселенная — щедрая, будьте благодарны за его важные дары.

Обезьяна

Ваша жизнь полна безграничными возможностями для успеха и счастья. Не осуждаю ни себя, ни других.

Петух

Будьте красивыми внутри и снаружи. Любите свое тело и внешность, ухаживайте за ними.

Собака

Думайте об успехе, представляйте себе успех, и вы пустите в ход силу, которая исполняет желания.

Свинья

Вскоре ожидается этап процветания в жизни. Возможно, начнутся новые проекты, которые будут успешными.

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Напомним, что ранее украинские китайцы показали, как празднуют Китайский Новый год.

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