"Клубничное" полнолуние 24 июня: что стоит сделать и чего следует избегать

"Клубничное" полнолуние 24 июня: что стоит сделать и чего следует избегать

Это — полнолуние в Козероге, которое касается вопросов карьеры, работы и отношений.

Поздно вечером 24 июня над Украиной сойдет полнолуние. Это произойдет в 21:39 по киевскому времени.

Эзотерик Елена Кузьмич специально для ТСН.ua подготовила советы как пережить этот период, что нужно сделать, а чего — лучше избегать.

Это полнолуние интересно тем, что она происходит после нескольких важных событий начала лета 2021: речь идет о летнем солнцестоянии и солнечном затмении, которое состоялось на днях, поэтому их энергии витают в воздухе и еще оказывают значительное влияние на землян.

К тому же Меркурий перестал быть ретроградным, призывающий к активным действиям на своем жизненном пути.

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Добавим, что это — полнолуние в Козероге, а поэтому нужно пересмотреть основные жизненные темы — любовь, романтические отношения, брак, карьеру, работу и тому подобное. Полнолуние издавна считается магическим время для трансформации, поэтому данный период идеально подойдет для действий, направленных на личностное развитие, позитивные изменения в жизни или даже начало с "чистого листа".

Немало народов согласовывали свои календари с Луной, а некоторые и по сей день им пользуются. Поэтому полнолуние в июне имеет несколько интересных и поэтических названий, например, полнолуние меда, полнолуние Солнца, полнолуние любви, полнолуние лошадей, "клубничное" полнолуние, полнолуние влюбленных и даже ... полнолуние нагуливание жира. Понятно, что все эти названия так или иначе связаны с расцветом природы в этот период.

Полнолуние 24 июня: что стоит сделать:

украсить дом свечами желтого, медового, золотистого цветов, помня о пожарной безопасности;

зажечь благовония, например, миро;

лакомиться лимонными пирожными, блюдами с медом, круглыми и светлыми фруктами и овощами;

пить освежающий чай с мятой и лимонад;

собирать травы, например, крапиву и клевер;

принять ванну с эфирными маслами, солью и травами;

собирать клубнику и землянику;

печь пироги, делать компоты и варенье;

гадать.

Полнолуние 24 июня: что категорически запрещено

грустить;

подвергаться сомнениям и волнующим мыслям;

верить страхам и комплексам;

думать о себе плохо;

замыкаться в себе;

ссориться и конфликтовать.

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