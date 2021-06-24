"Клубничное" полнолуние 24 июня: что стоит сделать и чего следует избегать

Это — полнолуние в Козероге, которое касается вопросов карьеры, работы и отношений.
Поздно вечером 24 июня над Украиной сойдет полнолуние. Это произойдет в 21:39 по киевскому времени.
Эзотерик Елена Кузьмич специально для ТСН.ua подготовила советы как пережить этот период, что нужно сделать, а чего — лучше избегать.
Это полнолуние интересно тем, что она происходит после нескольких важных событий начала лета 2021: речь идет о летнем солнцестоянии и солнечном затмении, которое состоялось на днях, поэтому их энергии витают в воздухе и еще оказывают значительное влияние на землян.
К тому же Меркурий перестал быть ретроградным, призывающий к активным действиям на своем жизненном пути.
Добавим, что это — полнолуние в Козероге, а поэтому нужно пересмотреть основные жизненные темы — любовь, романтические отношения, брак, карьеру, работу и тому подобное. Полнолуние издавна считается магическим время для трансформации, поэтому данный период идеально подойдет для действий, направленных на личностное развитие, позитивные изменения в жизни или даже начало с "чистого листа".
Немало народов согласовывали свои календари с Луной, а некоторые и по сей день им пользуются. Поэтому полнолуние в июне имеет несколько интересных и поэтических названий, например, полнолуние меда, полнолуние Солнца, полнолуние любви, полнолуние лошадей, "клубничное" полнолуние, полнолуние влюбленных и даже ... полнолуние нагуливание жира. Понятно, что все эти названия так или иначе связаны с расцветом природы в этот период.
Полнолуние 24 июня: что стоит сделать:
- украсить дом свечами желтого, медового, золотистого цветов, помня о пожарной безопасности;
- зажечь благовония, например, миро;
- лакомиться лимонными пирожными, блюдами с медом, круглыми и светлыми фруктами и овощами;
- пить освежающий чай с мятой и лимонад;
- собирать травы, например, крапиву и клевер;
- принять ванну с эфирными маслами, солью и травами;
- собирать клубнику и землянику;
- печь пироги, делать компоты и варенье;
- гадать.
Полнолуние 24 июня: что категорически запрещено
- грустить;
- подвергаться сомнениям и волнующим мыслям;
- верить страхам и комплексам;
- думать о себе плохо;
- замыкаться в себе;
- ссориться и конфликтовать.
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