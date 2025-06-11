Клубничное полнолуние 11 июня 2025: 10 манифестаций для положительных изменений

Полнолуние / © ТСН.ua

Реклама

Клубничное полнолуние 11 июня 2025 года — это полнолуние в июне, которое традиционно получило свое название от коренных народов Северной Америки, потому что именно в это время созревает клубника. В славянских традициях этот месяц ассоциировался с полнотой жизни, солнцем, первыми урожаями и обновлением природы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

11 июня 2025 года наступает это волшебное полнолуние — идеальный момент для внутренней трансформации , переосмысления целей и выражения манифестаций .

Реклама

Что такое манифестация?

Манифестация – это процесс осознанной формулировки и направления своей энергии и внимания на достижение желаемого результата. Это не просто мечта, а активное действие: мы озвучиваем, воображаем и подкрепляем свои намерения силой веры и уверенности.

Можно сказать, что манифестация — это когда мысль становится семенами, которые прорастают в действие .

10 манифестаций под клубничное полнолуние для положительных изменений

Я отпускаю все, что больше не служит моему росту. Я открываю сердце для любви, гармонии и взаимопонимания. Мое тело, разум и душа в балансе и гармонии. Я привлекаю к себе только те возможности, которые соответствуют моей истинной природе. Моя энергия творит мир вокруг меня. Я выбираю действовать с намерением и любовью. Я благодарю за уроки прошлого и с надеждой смотрю в будущее. Я создаю пространство, в котором могу расти, мечтать и быть собой. Мои отношения строятся на взаимном уважении, искренности и поддержке. Я открыт/открыта до изобилия во всех его формах — духовной, материальной, эмоциональной. Я заслуживаю счастья, и я позволяю себе быть счастливым/счастливым.

Как работать с манифестациями во время полнолуния?

Выберите спокойное место, желательно на природе или при свете свечи.

Напишите свои манифестации на листе.

Прочтите их вслух или мысленно, вдыхая энергию полной луны.

Можно создать небольшой ритуал: сжечь листик с манифестациями (если это безопасно), чтобы передать свои намерения Вселенной.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.