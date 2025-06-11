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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Клубничное полнолуние 11 июня 2025: 10 манифестаций для положительных изменений

В ночь клубничной полнолуния 11 июня 2025 года луна будет сиять особенно ярко, открывая окно для внутренних перемен, мечтаний и манифестаций, ведущих к гармонии и росту.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Полнолуние

Полнолуние / © ТСН.ua

Клубничное полнолуние 11 июня 2025 года — это полнолуние в июне, которое традиционно получило свое название от коренных народов Северной Америки, потому что именно в это время созревает клубника. В славянских традициях этот месяц ассоциировался с полнотой жизни, солнцем, первыми урожаями и обновлением природы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

11 июня 2025 года наступает это волшебное полнолуние — идеальный момент для внутренней трансформации , переосмысления целей и выражения манифестаций .

Что такое манифестация?

Манифестация – это процесс осознанной формулировки и направления своей энергии и внимания на достижение желаемого результата. Это не просто мечта, а активное действие: мы озвучиваем, воображаем и подкрепляем свои намерения силой веры и уверенности.

Можно сказать, что манифестация — это когда мысль становится семенами, которые прорастают в действие .

10 манифестаций под клубничное полнолуние для положительных изменений

  1. Я отпускаю все, что больше не служит моему росту.

  2. Я открываю сердце для любви, гармонии и взаимопонимания.

  3. Мое тело, разум и душа в балансе и гармонии.

  4. Я привлекаю к себе только те возможности, которые соответствуют моей истинной природе.

  5. Моя энергия творит мир вокруг меня. Я выбираю действовать с намерением и любовью.

  6. Я благодарю за уроки прошлого и с надеждой смотрю в будущее.

  7. Я создаю пространство, в котором могу расти, мечтать и быть собой.

  8. Мои отношения строятся на взаимном уважении, искренности и поддержке.

  9. Я открыт/открыта до изобилия во всех его формах — духовной, материальной, эмоциональной.

  10. Я заслуживаю счастья, и я позволяю себе быть счастливым/счастливым.

Как работать с манифестациями во время полнолуния?

  • Выберите спокойное место, желательно на природе или при свете свечи.

  • Напишите свои манифестации на листе.

  • Прочтите их вслух или мысленно, вдыхая энергию полной луны.

  • Можно создать небольшой ритуал: сжечь листик с манифестациями (если это безопасно), чтобы передать свои намерения Вселенной.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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