ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
70
Время на прочтение
2 мин

Клубничное полнолуние 11 июня 2025: 10 психологических афирмаций для роста

В ночь клубничной полнолуния 11 июня 2025 года открывается мощный период для эмоционального обновления и психологического роста из-за силы афирмаций.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Клубничное полнолуние

Клубничное полнолуние / © ТСН.ua

В ночь клубничного полнолуния 11 июня 2025 года луна достигнет своей полноты, открывая мощный период для внутреннего исцеления, самопознания и мягкого психологического роста через силу афирмаций.

Что такое аффирмация?

Афирмации – это положительные высказывания, которые мы сознательно повторяем, чтобы изменить свои внутренние установки, эмоциональное состояние и поведенческие модели. Они помогают заменить ограничительные убеждения на поддерживающие.

Например: вместо "Я не справлюсь" мы говорим - "Я имею силу справиться с чем-либо" .

Психологически аффирмации действуют как нейропереписывание : со временем мозг начинает воспринимать их как новую реальность.

Особенности периода клубничного полнолуния (11 июня 2025 года):

  • Эмоциональная открытость – время проявлений сердца, честности перед собой.

  • Чувствительность и интуиция – обострение внутреннего голоса.

  • Потребность в обновлении – на уровне отношений, целей и внутренних ресурсов.

  • Энергетическая кульминация – как пик, из которого можно сознательно перейти в новый цикл.

Этот период особенно благоприятен для психологического очищения, прощения и закладки мягких, заботливых намерений к себе.

Как делать афирмации во время полнолуния?

  1. Выбери тихое место — где тебя никто не будет отвлекать.

  2. Определи, чего ты хочешь достичь — внутреннего покоя? уверенности?

  3. Повтори афирмацию 5–10 раз вслух или шепотом, с глубоким дыханием.

  4. Почувствуй ее — представь, что это уже твоя реальность.

  5. Запиши в дневник, можно повторять утром и перед сном.

10 афирмаций для психологического роста на клубничное полнолуние

  1. Я принимаю себя полностью – со своими светлыми и теневыми сторонами.

  2. Я заслуживаю спокойствия, заботы и поддержки.

  3. Мой эмоциональный мир — источник силы, а не слабости.

  4. Я учусь быть нежным/нежным к себе в моменты трудностей.

  5. Я позволяю себе расти в безопасном темпе.

  6. Я имею право на новое начало — каждый день.

  7. Я способен/способна исцелять свои старые раны с любовью.

  8. Я открыт/открытая к внутренним изменениям и новым перспективам.

  9. Я верю в себя, даже когда сомнения стучат в дверь.

  10. Я вижу свой путь и смело иду вперед.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг" .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie