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Клубничное полнолуние 11 июня 2025: 10 психологических афирмаций для роста
В ночь клубничной полнолуния 11 июня 2025 года открывается мощный период для эмоционального обновления и психологического роста из-за силы афирмаций.
В ночь клубничного полнолуния 11 июня 2025 года луна достигнет своей полноты, открывая мощный период для внутреннего исцеления, самопознания и мягкого психологического роста через силу афирмаций.
Что такое аффирмация?
Афирмации – это положительные высказывания, которые мы сознательно повторяем, чтобы изменить свои внутренние установки, эмоциональное состояние и поведенческие модели. Они помогают заменить ограничительные убеждения на поддерживающие.
Например: вместо "Я не справлюсь" мы говорим - "Я имею силу справиться с чем-либо" .
Психологически аффирмации действуют как нейропереписывание : со временем мозг начинает воспринимать их как новую реальность.
Особенности периода клубничного полнолуния (11 июня 2025 года):
Эмоциональная открытость – время проявлений сердца, честности перед собой.
Чувствительность и интуиция – обострение внутреннего голоса.
Потребность в обновлении – на уровне отношений, целей и внутренних ресурсов.
Энергетическая кульминация – как пик, из которого можно сознательно перейти в новый цикл.
Этот период особенно благоприятен для психологического очищения, прощения и закладки мягких, заботливых намерений к себе.
Как делать афирмации во время полнолуния?
Выбери тихое место — где тебя никто не будет отвлекать.
Определи, чего ты хочешь достичь — внутреннего покоя? уверенности?
Повтори афирмацию 5–10 раз вслух или шепотом, с глубоким дыханием.
Почувствуй ее — представь, что это уже твоя реальность.
Запиши в дневник, можно повторять утром и перед сном.
10 афирмаций для психологического роста на клубничное полнолуние
Я принимаю себя полностью – со своими светлыми и теневыми сторонами.
Я заслуживаю спокойствия, заботы и поддержки.
Мой эмоциональный мир — источник силы, а не слабости.
Я учусь быть нежным/нежным к себе в моменты трудностей.
Я позволяю себе расти в безопасном темпе.
Я имею право на новое начало — каждый день.
Я способен/способна исцелять свои старые раны с любовью.
Я открыт/открытая к внутренним изменениям и новым перспективам.
Я верю в себя, даже когда сомнения стучат в дверь.
Я вижу свой путь и смело иду вперед.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг" .
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.