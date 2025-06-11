Клубничное полнолуние 11 июня 2025: 10 психологических афирмаций для роста

Клубничное полнолуние / © ТСН.ua

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В ночь клубничного полнолуния 11 июня 2025 года луна достигнет своей полноты, открывая мощный период для внутреннего исцеления, самопознания и мягкого психологического роста через силу афирмаций.

Что такое аффирмация?

Афирмации – это положительные высказывания, которые мы сознательно повторяем, чтобы изменить свои внутренние установки, эмоциональное состояние и поведенческие модели. Они помогают заменить ограничительные убеждения на поддерживающие.

Например: вместо "Я не справлюсь" мы говорим - "Я имею силу справиться с чем-либо" .

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Психологически аффирмации действуют как нейропереписывание : со временем мозг начинает воспринимать их как новую реальность.

Особенности периода клубничного полнолуния (11 июня 2025 года):

Эмоциональная открытость – время проявлений сердца, честности перед собой.

Чувствительность и интуиция – обострение внутреннего голоса.

Потребность в обновлении – на уровне отношений, целей и внутренних ресурсов.

Энергетическая кульминация – как пик, из которого можно сознательно перейти в новый цикл.

Этот период особенно благоприятен для психологического очищения, прощения и закладки мягких, заботливых намерений к себе.

Как делать афирмации во время полнолуния?

Выбери тихое место — где тебя никто не будет отвлекать. Определи, чего ты хочешь достичь — внутреннего покоя? уверенности? Повтори афирмацию 5–10 раз вслух или шепотом, с глубоким дыханием. Почувствуй ее — представь, что это уже твоя реальность. Запиши в дневник, можно повторять утром и перед сном.

10 афирмаций для психологического роста на клубничное полнолуние

Я принимаю себя полностью – со своими светлыми и теневыми сторонами. Я заслуживаю спокойствия, заботы и поддержки. Мой эмоциональный мир — источник силы, а не слабости. Я учусь быть нежным/нежным к себе в моменты трудностей. Я позволяю себе расти в безопасном темпе. Я имею право на новое начало — каждый день. Я способен/способна исцелять свои старые раны с любовью. Я открыт/открытая к внутренним изменениям и новым перспективам. Я верю в себя, даже когда сомнения стучат в дверь. Я вижу свой путь и смело иду вперед.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг" .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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