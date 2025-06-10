Клубничное полнолуние 11 июня 2025: что означает с точки зрения астрономии, астрологии и эзотерики

Клубничное полнолуние / © ТСН.ua

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Полнолуние 11 июня 2025 года, которое называют клубничной, знаменует кульминацию энергетического и сезонного цикла перед летним солнцестоянием. Это особенное время, когда астрономия, астрология и эзотерика сходятся в одном: момент истины, света и эмоционального созревания.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Астрономически это полнолуние — одно из самых низких над горизонтом в году, из-за чего Луна может казаться больше и теплее на цвет, с золотисто-розовым оттенком. Она завершит лунный цикл весны, а уже через несколько дней Солнце достигнет своей самой высокой точки в году – на Летнее солнцестояние. Это полнолуние, которое символически закрывает дверь весны, побуждая к внутреннему подведению итогов.

С астрологической точки зрения это полнолуние происходит в знаке Стрельца, связанного с поиском истины, высшим образованием, путешествиями и духовным ростом. Солнце в Близнецах — знаковые оппозиции к Луне – подчеркивает необходимость соединить логику и веру, рациональное знание и глубокую интуицию. Полнолуние задает вопрос: во что я на самом деле верю? к какой правде я готов/а прийти? В эти дни обостряется тяга к свободе, но также повышается риск опрометчивых решений под влиянием эмоционального напряжения.

С эзотерической точки зрения это момент энергетического раскрытия сердца. Клубничное полнолуние связано с чакрой Анахата — центром любви, принятия и гармонии. Это благоприятное время для практик очищения сердечного пространства: прощение, отпущение прошлого, завершение невысказанных чувств. В ночь полны полезные медитации с розовым кварцем, работа с клубничным ароматом, ритуалы благодарности за чувственность, телесность, прикосновения к жизни.

Все три плоскости — астрономическая, астрологическая и эзотерическая – подчеркивают: это полнолуние о созревании. Она несет в себе свет завершения, чтобы подготовить нас к новому циклу – летнему, полному солнечной силы. Лучшее, что можно сделать — поблагодарить за уроки весны, очистить сердце и настроить внутренний компас на вызревающую в глубине правду.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .