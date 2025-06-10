Клубничное полнолуние 11 июня 2025 года: три ритуала, чтобы выбрать себя

Клубничное полнолуние / © ТСН

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Клубничное полнолуние 11 июня 2025 символизирует созревание: ягод, эмоций, решений. Этот период позволяет остановиться и спросить: а где во всем, что я делаю, я сама? Астрологически это кульминация, освещающая наши потребности, мечты и забытые части себя.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Чтобы воспользоваться ее силой, следует провести простые, но глубокие ритуалы — не ради внешнего результата, а возвратиться в центр собственной жизни.

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1. Ритуал зеркала: "Я выбираю себя"

Вечером полные зажгите свечу и встаньте перед зеркалом. Посмотрите себе в глаза и произнесите:

"Я позволяю себе быть собой. Я выбираю свою правду, даже если она не всем удобна. Я заслуживаю быть там, где есть любовь ко мне."

Повторите эти слова столько раз, сколько нужно, чтобы они стали звучать изнутри. После этого запишите три решения, которые приближают вас к жизни верной себе.

2. Ритуал с клубникой: тело как храм

Подготовьте несколько ягод клубники. Перед тем как съесть их, коснитесь каждой тела — там, где чувствуете напряжение или усталость. Представьте, что каждая ягода "снимает" с вас ожидание, стыд, излишнюю вину. Затем съешьте ее с благодарностью, будь это дар самому себе. Этот простой ритуал возвращает телесную нежность и право испытывать удовольствие без вины.

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3. Ритуал отпускания ожиданий других

Напишите на листе все чужие ожидания, которые вы пытались выполнить: быть идеальной, не спорить, постоянно заботиться о всех и т.д. Сложите этот лист и осторожно сожгите на огне свечи или закопайте в землю. Произнесите: "Я возвращаю себе право жить свою жизнь. Я больше не изменяю себе во имя чужого покоя."

Эти три ритуала не требуют магического опыта. Они о внутренней честности. Клубничное полнолуние приглашает не украшать себя, а видеть, любить и выбирать себя без условий. И тогда мир начинает вращаться по-другому.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.