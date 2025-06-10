Клубничное полнолуние 11 июня 2025: нюансы периода и что категорически запрещено делать

Клубничное полнолуние / © ТСН.ua

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Полнолуние в ночь на 11 июня 2025 года открывает переходный этап между весной и летом — время, когда энергии вызревают и начинают требовать ясности, честности и духовной зрелости. Стрелец, под знаком которого происходит это полнолуние, не терпит самообмана. Это период разоблачений: эмоциональных, психологических и даже мистических. Если вы пытались избегать важного разговора с собой — это полнолуние заставит вас заговорить откровенно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Категорически запрещено в этот день:

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Обманывать себя или других. Любые попытки манипуляций, извращение правды или самообмана вернутся как бумеранг — усиленно и быстро.

Начинать новые дела. Это завершающий, а не стартовый этап. Все действия, требующие стабильности или долгосрочного планирования, лучше отложить к новолунию.

Проводить практики навязывания воли. Избегайте магического вмешательства в чужой выбор — даже если вы знаете лучшее.

Игнорировать внутренний зов. Если ваше сердце говорит «остановись» — не стоит игнорировать этот голос сегодня громче, чем обычно.

Клубничное полнолуние — это время созревших истин. Она подводит к решениям, которые больше нельзя откладывать, и указывает на дверь, которую следует закрыть. Не бойтесь честных ответов — они принесут облегчение. Этот день не о действиях, а о созревании, осознании и отпущении. Лучшее, что вы можете сделать — сохранить честность, не торопиться и дать себе разрешение побыть в тишине. Там Стрелец шепчет свои самые точные истины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.