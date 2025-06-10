Клубничное полнолуние 11 июня 2025: особенности периода и что стоит сделать

Клубничное полнолуние / © ТСН

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В ночь на 11 июня 2025 года на небе засияет так называемое клубничное полнолуние — последнее полнолуние весны по астрономическому календарю. Ее название происходит от коренных племен Северной Америки, которые в этот период начинали собирать спелую клубнику. Но в эзотерическом смысле этот месяц не только о ягодах — это период раскрытия сердца, отпуска эмоционального груза и подготовки к летнему солнцестоянию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Это полнолуние происходит в знаке Стрельца, а следовательно, его влияние тесно связано с темами истины, веры, духовного роста и свободы. Именно в этот период особенно остро ощущаются внутренние разногласия между желанием перемен и страхом потерять почву под ногами. Полнолуние освещает те эмоции, которые нуждаются в трансформации.

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Что следует сделать с эзотерической точки зрения:

Энергия этого полнолуния способствует освобождению от старых обязательств, зависимостей и не произнесенных чувств. В ночь на 11 июня стоит написать на листе все, что больше не служит вам и сжечь эту бумагу как символ очистки.

Клубничное полнолуние связано с чакрой сердца. В этот день полезны медитации на прощение, открытие к любви, работу с розовым кварцем или маслами герани, розы и клубники.

Стрелец учит искать ответы не наружу, а внутри. Стоит спросить себя: "Какую истину я игнорирую?" и записать все, что придет в голову. Это особый момент для внутреннего диалога.

Вечером 11 июня положите на алтарь (или просто на салфетку в светлом месте) несколько ягод клубники. Пожелайте, чтобы с каждой ягодой росла радость и щедрость в вашей жизни. После ритуала съешьте их с благодарностью.

Клубничное полнолуние – это не о драме, а о созревании. Как ягода, которая созреет на солнце, так и наши намерения, мечты, эмоции — требуют времени и внимания. Эта ночь приглашает к мягкому обновлению, отпуску лишнего и открытию новых горизонтов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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