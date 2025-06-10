Клубничное полнолуние 11 июня 2025: почему такое название

Клубничное полнолуние / © ТСН.ua

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Полнолуние, которое приходится на июнь, в Северном полушарии часто называют клубничным, поскольку именно в это время начинает созревать первая летняя ягода — дикая земляника или лесная клубника. Название закрепили племена алгонкинов, считавших появление ягод знаком того, что пришло время для сбора урожая, обменов и первых летних праздников.

Об этом рассказывает эзотерик Елена Кузьмич.

Однако в других культурах это полнолуние именовали по-разному, в зависимости от ритмов природы, хозяйственного цикла и духовных традиций:

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Европейцы часто называли июньское полнолуние медовой или медовой Луной — по традиции пчеловодов, когда собирали первый мед. Именно отсюда, кстати, уходит корни выражения "медовый месяц" в значении периода после свадьбы.

Англосаксонская традиция знала ее как русское полнолуние — июньские ночи были самыми влажными и магическими для сбора целебных трав.

Кельты могли ассоциировать ее с началом "священного лета" - сезона солнечного расцвета, поэтому иногда ее отождествляли с преддверием летнего солнцестояния.

Китайский народный календарь связывает июньское полнолуние с периодом Mangzhong - "зрелые зерна", когда начинается уборка пшеницы.

Славянские народы, хотя и не сохранили фиксированного названия именно для июньского полнолуния, часто считали этот период магическим и сосредоточенным на культах воды, урожая и женственного плодородия — предвестником купальских праздников.

Таким образом, независимо от названия, июньское полнолуние во многих культурах связано с обилием, первыми плодами лета, жизненным соком и пробуждением любовной силы природы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.