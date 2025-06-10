Клубничное полнолуние 11 июня 2025: самые популярные приметы и предрассудки

Полнолуние / © ТСН.ua

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Полнолуние в июне традиционно считается особенным из-за своей близости к летнему солнцестоянию, а его "ягодное" название наделяет это время энергией созревания, телесности и урожайной магии. На протяжении веков люди наблюдали за поведением природы, тела и сердца во время этого полнолуния и составляли собственные приметы, которые передавали внутреннюю мудрость сезона.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Самые распространенные приметы и предрассудки:

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Если в ночь клубники полнолуние загадать желание на ягоду — оно сбудется до конца лета. Считалось, что клубника усиливает чувственность и привлекает то, к чему лежит сердце.

Дождь на клубничное полнолуние — к щедрому урожаю зерна. Такой знак в народе воспринимался как благословение на будущий хлеб.

Увидеть розовый оттенок Луны — к большой любви или внезапному известию от того, кого давно не слышали. В то же время это могло означать пробуждение древних чувств или потребность отпустить.

Нельзя срывать ягоды в ночь полнолуния — иначе счастье "сорвешь" преждевременно. Это табу было среди сельских семей, которые считали, что первая ягода должна сама «упасть» в руки.

Если в ночь полнолуния приснится кто-то из прошлого — это знак, что нужно закрыть нерешенную эмоциональную историю. Сны на клубничное полнолуние считали особенно вещими.

Клубнику нельзя есть с гневом или в ссоре – она впитывает в себя эмоции. Народная магия предостерегает: ягода, съеденная в негативе, помнит и может передать это настроение дальше.

Это полнолуние — о созревании не только плодов, но и намерений, слов, чувств. Сопровождающие ее приметы напоминают: каждое действие в это время имеет больший вес. Так что стоит внимательно относиться к своим ритуалам, мыслям и сердцу — все, что вы «посадите» под этим полнолунием, прорастет уже совсем скоро.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.