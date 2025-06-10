Клубничное полнолуние 11 июня 2025: три медитации для развития

Клубника / © Associated Press

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Клубничное полнолуние 11 июня — это кульминация эмоционального, телесного и духовного цикла. Ее астрономическая особенность — величайшая близость к летнему солнцестоянию, а следовательно, к порогу перемен. Астрологически это полнолуние происходит в знаке Стрельца, что символизирует стремление к истине, вере, духовному ориентиру. Она освещает внутренние поиски, открывает глаза на самообман и приглашает к обновлению веры — у себя, в жизнь, в свой путь.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Это период, когда следует обратить внимание не наружу, а на глубину. И именно поэтому медитации в ночь полные могут стать ключом развития.

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1. Медитация “Тропа моей правды”

Сядьте удобно, закройте глаза и представьте, что стоите перед развилкой. Один путь – знакомый, но в нем мало радости. Другой – неизвестный, но тянет сердце. Сделайте внутренний выбор: какова ваша дорога? Визуализируйте, как вы шаг за шагом идете своим путем. Почувствуйте, как при каждом шаге возвращается вера в себя. Завершите словами: "Я выбираю себя. Я доверяю тому, что растет во мне."

2. Медитация тела: "Мое тело - мой компас"

Клубничное полнолуние имеет очень телесную энергию. Лягте или сядьте удобно, положите руки на живот или сердце. "Я слышу тебя. Я с тобой."

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3. Медитация "Плодоношение"

Представьте, что вы – дерево, вокруг которого ночь, тишина и свет полной луны. Практика позволяет понять, что вы уже создали, даже когда кажется, что еще ничего не успели.

Особенность этого периода – глубокая чувствительность к правде. Полнолуние в Стрельце не терпит фальши — она открывает глаза, даже если это болит. Но если вы позволите себе честно увидеть себя, вы выйдете из этого периода сильнее, чем были. Развитие начинается с готовности быть собой — и это полнолуние именно об этом.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.