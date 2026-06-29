Клубничное полнолуние 30 июня 2026: что принесет каждому знаку зодиака особую Луну

Клубничное полнолуние / © ТСН.ua

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30 июня на небе взойдет яркое клубничное полнолуние — название происходит из традиций коренных народов Северной Америки, которые связывали этот период с сезоном сбора клубники. В 2026 году это полнолуние завершает энергетически насыщенный июнь и открывает новый цикл перед июлем.

Астрологи считают, что полная Луна традиционно выносит на поверхность скрытые эмоции, провоцирует важные разговоры, помогает завершать старые истории и принимать давно откладываемые решения.

Вот что Клубничное полнолуние принесет каждому знаку зодиака.

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Овен

Вы почувствуете сильный приток энергии. День будет способствовать решительным шагам в карьере, однако избегайте конфликтов с близкими — эмоции могут быть слишком острыми.

Телец

Полнолуние принесет вопрос финансов. Возможны неожиданные расходы или важный разговор о деньгах. Хорошее время для просмотра собственных приоритетов.

Близнецы

Для вас это период внутренних открытий. Появится шанс увидеть ситуацию, которая давно беспокоила под новым углом. Интуиция будет работать особенно сильно.

Рак

Эмоциональный фон будет очень насыщенным. Вам стоит больше времени посвятить себе и собственному обновлению. Старые переживания могут напомнить о себе.

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Лев

Вырастет внимание к вашей личности. Возможны интересные знакомства, новые профессиональные контакты или неожиданная поддержка людей, на которых вы не рассчитывали.

Дева

Полнолуние активизирует тему работы. Вы можете увидеть результаты усилий последних месяцев. Хороший момент, чтобы завершить долгие дела.

Весы

Появится желание сменить привычный ритм жизни. День благоприятен для обучения, путешествий или планирования больших личных трансформаций.

Скорпион

Придется отпустить то, что давно утратило актуальность. Полнолуние подтолкнет вас к эмоциональной очистке и просмотру старых привязанностей.

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Стрелец

В центре внимания окажутся отношения. Возможно важное решение о партнерстве, дружбе или семейных вопросах. Честность станет главным условием гармонии.

Козерог

Организм будет нуждаться в отдыхе. Не перегружайте себя делами. Полезно обратить внимание на сон, режим дня и состояние.

Водолей

Полнолуние принесет творческий подъем. Вы почувствуете желание создавать что-то новое, проявлять себя или говорить о том, что долго сдерживали.

Рыбы

Ваш фокус сместится на дом и семью. Возможны важные семейные новости или разговоры, которые помогут закрыть старые недоразумения.

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Астрологи советуют в день Клубничной полнолуния не спешить с импульсивными решениями, больше слушать себя и использовать сильную лунную энергию для завершения всего, что больше не работает в вашей жизни.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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