Клубничное полнолуние 30 июня 2026: давние традиции, ритуалы и что стоит сделать в этот магический вечер

Клубничное полнолуние / © ТСН.ua

Реклама

30 июня украинцы и жители многих стран мира будут наблюдать Клубничное полнолуние — июньскую полную Луну, название которой происходит от традиций коренных народов Северной Америки, связывавших этот период с сезоном сбора клубники.

Во многих культурах летнее полнолуние символизировало плодородие, зрелость природы, завершение одного этапа и подготовку к новому. Поэтому этот день считался особенно сильным для определенных традиций и символических ритуалов.

Какие традиции связаны с клубничным полнолунием

Реклама

В древности люди пытались проводить больше времени на природе , встречать восход Луны в поле, у воды или среди садов. Считалось, что в этот вечер природа накапливает особую силу.

Также существовала традиция благодарить за урожай, достаток и все хорошее, что произошло за последний месяц . В некоторых регионах люди устраивали ужины под открытым небом, собирали первые ягоды и делились ими с близкими.

Клубничное полнолуние считалось хорошим периодом для завершения незакрытых дел , возвращения долгов и примирения после конфликтов.

Ритуалы, проводившие в день полные

Реклама

Один из древнейших ритуалов — очищение пространства . Люди убирали дом, выбрасывали старые вещи и проветривали дом, символически лишаясь всего лишнего.

Популярен был ритуал записи того, от чего человек хочет отказаться — страхов, обид, старых привычек или негативных переживаний. После этого лист бумаги часто сжигали или рвали на мельчайшие части.

Еще один распространенный обычай – ритуал благодарности . Человек записывал все хорошее, что произошло в последнее время, концентрируясь на ощущении изобилия и внутреннего баланса.

В некоторых традициях считалось полезным оставить под лунным светом воду , чтобы она символически накопила силу ночи. Такую воду использовали для утреннего умывания.

Реклама

Что особенно важно в этот день

Астрологи и эзотерики советуют не спешить, избегать ссор и больше внимания уделить внутреннему состоянию.

Издавна считалось, что именно летнее полнолуние – это время, когда человек может отпустить старое, поблагодарить за пройденный путь и настроиться на новый жизненный цикл , который начнется уже после завершения лунного пика.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров