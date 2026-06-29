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Клубничное полнолуние 30 июня 2026 года: что можно делать в этот день и какие действия под строгим запретом
Уже 30 июня украинцы будут наблюдать особое летнее клубничное полнолуние — астрологи считают, что этот период принесет сильный эмоциональный всплеск, поэтому некоторые действия могут иметь неожиданные последствия.
30 июня на небе сойдет Клубничное полнолуние — одно из самых символических наводнений года. Свое название она получила от традиций коренных народов Северной Америки, которые связывали этот период с началом сбора клубники.
Астрологи убеждены, что полная Луна традиционно усиливает внутреннее напряжение, обостряет эмоции и выводит на поверхность ситуации, долгое время остававшиеся нерешенными. Именно поэтому день считают особенным и советуют более внимательно относиться к собственным решениям.
Что можно делать в клубничном полнолунии 30 июня
В первую очередь этот день хорошо подходит для завершения старых дел . Если вы долго откладывали важное решение или хотели поставить точку в определенной ситуации, энергетика будет полна содействовать этому.
Полезно избавиться от лишних вещей и провести очищение пространства . Во многих культурах полная Луна ассоциируется с очищением дома от отрицательной энергии.
Также астрологи советуют анализировать собственные отношения, подводить итоги июня, записывать планы на будущее и прислушиваться к интуиции , которая в этот период может работать особенно остро.
Хорошей идеей станет спокойный вечер, медитация, отдых на природе или любые практики, помогающие восстановить внутренний баланс.
Что категорически запрещено делать
Эксперты советуют избегать конфликтов и серьезных ссор . В день полные люди часто становятся более импульсивными, а незначительный спор может быстро перерасти в большой скандал.
Не стоит принимать решения на эмоциях , особенно если они касаются увольнения с работы, крупных покупок, кредитов или завершения отношений.
Астрологи также не рекомендуют начинать новые масштабные проекты , поскольку энергия полной Луны больше направлена на завершение, чем на новый старт.
Кроме того, нежелательно переутомляться, игнорировать стресс, нарушать режим сна и давать обещания, в которых вы не уверены .
С давних времен полнолуние считалось периодом, когда следует отпустить старый, завершить незакрытые вопросы и не позволять эмоциям управлять важными решениями .
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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.