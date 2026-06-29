Клубничное полнолуние 30 июня 2026: народные приметы, предрассудки и предвещающее особую полную Луну

Клубничное полнолуние / © ТСН

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30 июня 2026 года украинцы смогут наблюдать Клубничное полнолуние — июньскую полную Луну, получившую свое название через сезон созревания клубники. В разных культурах этот период считался магическим, а сам день был окутан многочисленными приметами и оговорками.

Наши предки внимательно следили за Луной и верили, что именно в полнолуние мир становится особенно чувствительным к энергии перемен.

Народные приметы на Клубничное полнолуние

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Если в ночь полнолуние Луна светит ярко и небо чистое , лето будет жарким, а урожай ягод – щедрым.

Если вокруг Луны видно светлое кольцо , скоро может измениться погода или прийти дожди.

Если в ночь полнолуния долго не удается заснуть , считалось, что организм остро реагирует на сильную лунную энергию и нуждается в отдыхе.

Увидеть падающую звезду в полнолуние — к важным изменениям и завершению сложного жизненного этапа.

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Если в этот день случайно разбить посуду, то в народе говорили, что дом лишается накопленного негатива.

Главные предрассудки этого дня

В народе верили, что во время полной Луны нельзя занимать деньги , иначе финансовая удача может надолго покинуть человека.

Также не советовали стричь волосы или резко менять внешность , потому что это якобы может отнять жизненную силу.

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Считалось опасным ссориться с близкими , ведь сказанные в полнолуние слова могут надолго испортить отношения.

Не рекомендовали смотреть долго на Луну через окно , потому что, по поверьям, это могло усилить тревожность и вызвать бессонницу.

Еще один старый запрет — оставлять на ночь беспорядок в доме , ведь вместе с хаосом якобы накапливается негативная энергия.

С давних времен люди верили: полнолуние — это момент, когда нужно быть внимательным к собственным мыслям, не поддаваться сильным эмоциям и благодарить за все, что завершается в вашей жизни.

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Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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