Клубничное полнолуние 30 июня 2026: почему она имеет такое название и какое особое значение скрывает

Клубничное полнолуние / © ТСН.ua

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В ночь на 30 июня жители Земли смогут наблюдать Клубничное полнолуние — традиционное название июньской полной Луны, которая имеет глубокие исторические и культурные корни.

Несмотря на распространенное предположение, это название не означает, что Луна станет розовой или красной, как клубника . На самом деле, ее происхождение связано с природными циклами и давними календарными традициями.

Почему полнолуние называют Клубничной

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Название происходит от коренных народов Северной Америки, в частности, алгонкинов, которые использовали природные явления для обозначения сезонов.

Именно в конце июня во многих регионах начинался активный сезон сбора дикой клубники , поэтому полная Луна этого периода получила название Strawberry Moon — Клубничная Луна.

В разных культурах это же полнолуние имело и другие названия. В Европе ее нередко называли Медовой полной , ведь это время совпадало со сбором меда, а также периодом летних свадеб. Именно отсюда, по одной из версий, происходит популярное выражение "медовый месяц".

Какое особое значение имеет это полнолуние

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Издавна июньская полная Луна считалась символом обилия, плодородия, завершения важных циклов и перехода к новому этапу .

Поскольку полнолуние наступает уже после летнего солнцестояния, оно символически завершает период наибольшей солнечной силы и напоминает о постепенном переходе второй половины года.

Во многих традициях этот день считался моментом, когда стоит подводить итоги, благодарить за результаты своего труда и отпускать все, что больше не приносит пользы .

Астрологи также отмечают, что полнолуние в июне часто усиливает эмоции, интуицию и помогает увидеть скрытые процессы в отношениях, работе или внутреннем состоянии человека.

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Клубничное полнолуние традиционно ассоциируется не только с красотой летнего неба, но и с периодом, когда природа достигает пика своей зрелости — а вместе с ним человек может переосмыслить свой путь и подготовиться к новому жизненному циклу.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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