Когда будет тишина от сирен: Ведающая Ма дала четкий ответ

Ведающая Ма / © скриншот с видео

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Летом в Украине станет гораздо тише.

Такую дуску выразила астролог и таролог Ведающая Ма, настоящее имя — Ирина Гергель, на YouTube-канале «Мой мир», отвечая на вопрос, когда будет тишина от сирен.

«Давайте посмотрим конец весны — возможно ли остановка военных действий и летание этих аппаратов? Смотрите, оно к этому идет. Вот я первый раз, пожалуй, прямо так спокойно об этом говорю. Потому что сейчас мы видели, что что-то не то, что-то не то… К концу весны пойдут более спокойные и дружелюбные переговоры по Шестерке Кубков, видите? Лето — выпадает Звезда. Она говорит, что здесь уже возможно, но будут какие-то еще переговоры с Евросоюзом и немного удалится. Но будет гораздо спокойнее», — прогнозирует она.

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Ведающая Ма отметила, что о мирном соглашении больше будет говорится осенью.

«И к концу осени, к началу зимы, можно сказать, что уже будут какие-то разговоры о ресурсности, о своем», — подытожила она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.