Когда будет уничтожен Крымский мост: астролог назвал ориентировочное время

Астролог предполагает, что Крымский мост может быть уничтожен в течение 1-2 месяцев.

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, когда будет уничтожен Крымский мост, соединяющий территорию РФ с оккупированным полуостровом и являющийся важным объектом для логистики российской армии во время захватнической войны в Украине.

Об этом он сказал в комментарии "УНИАН".

Составитель гороскопов предполагает, что Крымский мост может быть уничтожен в течение 1-2 месяцев.

"Я не даю даже 99%, что он останется незыблемым. Он так неудачно построен, да и открытие моста произошло, когда Уран находился в твердом квадрате до Марса, поэтому этот мост обречен. Рано или поздно он будет уничтожен ракетой или гарпуном. Я думаю, что это произойдет в течение 1-2 месяцев", – сказал Влад Росс.

По его словам, через несколько лет после длительных переговоров Украина вернет оккупированный Крым.

"Через несколько лет переговоров Украина вернет Крым. После смерти Путина Россия захочет снять с себя все санкции. И пока они не вернут Крым, не смогут снять их", — отметил астролог.

По мнению Влада Росса, другие территории могут вернуться под контроль Украины "в ближайшее время".

Ранее Влад Росс заявлял, что Крымский мост может быть уничтожен уже в августе 2022 года.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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