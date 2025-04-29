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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Когда будут мирные переговоры между Украиной и Россией: экстрасенс назвала даты

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Когда будут мирные переговоры между Украиной и Россией: экстрасенс назвала даты

Война в Украине / © Associated Press

Таролог Видаюча Ма рассказала, когда ожидать мирных переговоров между Украиной и Россией. Она отметила, что до конца года ожидается затишье на фронте.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала «Мой мир».

«До конца весны пойдут более спокойные и дружелюбные переговоры. На лето выпадает „звезда“ — будут еще переговоры. Но будет гораздо спокойнее. О сделке будут говорить осенью. В конце осени в начале зимы будут говорить о таких переговорах. То есть постоянно будет меньше и меньше, будет затишье», — сказала она.

Она отметила, что до конца года будет спокойнее. Однако переговоры будут продолжаться и до 2026 года.

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