Когда будут мирные переговоры между Украиной и Россией: экстрасенс назвала даты

Война в Украине / © Associated Press

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Таролог Видаюча Ма рассказала, когда ожидать мирных переговоров между Украиной и Россией. Она отметила, что до конца года ожидается затишье на фронте.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала «Мой мир».

«До конца весны пойдут более спокойные и дружелюбные переговоры. На лето выпадает „звезда“ — будут еще переговоры. Но будет гораздо спокойнее. О сделке будут говорить осенью. В конце осени в начале зимы будут говорить о таких переговорах. То есть постоянно будет меньше и меньше, будет затишье», — сказала она.

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Она отметила, что до конца года будет спокойнее. Однако переговоры будут продолжаться и до 2026 года.