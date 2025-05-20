Когда и чем закончится война в Украине: пророчество "живого Нострадамуса"

«Живой Нострадамус» Атос Саломе

Реклама

Ясновидящий из Бразилии Атос Саломе, известный как «живой Нострадамус», сделал пророчество о том, как закончится война в Украине. Он также предупредил о «невидимой войне», которая может привести ко взрыву ядерного реактора.

Об этом сообщает Mail Online.

38-летний Саломе получил известность благодаря своим многочисленным точным предсказаниям. Среди них — пандемия коронавируса, смерть королевы Елизаветы II и глобальный сбой в системах Microsoft. Теперь ясновидящий сделал тревожное заявление об обострении геополитической ситуации и росте конфликтов по всему миру.

Реклама

Как утверждает «живой Нострадамус», война в Украине завершится в 2025 году без официальной победы любой из сторон с «замороженными» границами и фактическим превращением Украины в «буферное государство». Настоящая причина, по его словам, заключается в избежании «системного финансового кризиса в сердце Европы».

«Война не завершается победой, а экономическим истощением», — предупредил Саломе, уточнив, что речь идет о тихой перестройке границ — не географических, а финансовых.

Саломе также предсказывает «невидимую войну», которая может привести ко взрыву ядерного реактора.

«Есть войны, которые не транслируют по ТВ, но они продолжаются каждый день», — говорит ясновидящий.

Реклама

Среди них — тайное противостояние между Ираном и Израилем. По словам Саломе, дроны, саботаж на промышленных объектах и кибератаки уже формируют «молчаливый театр войны». Самую большую угрозу он видит в уничтожении иранского ядерного реактора, что может иметь глобальные экологические и политические последствия.

«Мир находится всего в секундах от тихого ядерного кризиса», — предупредил провидец, добавив, что лишь трое мировых лидеров осознают реальный масштаб этой угрозы.

Напомним, известный астролог Влад Росс прогнозирует, что война в Украине закончится или в мае 2025 года, или в конце года.

Кроме того, победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предполагает, что война в Украине еще продлится летом 2025 года.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.