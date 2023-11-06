Когда и как Россия проигрывает войну: астролог описал сценарий освобождения Крыма и Донбасса

Влад Росс прогнозирует, что переговоры с Украиной означают для России капитуляцию в войне.

Россия вынуждена будет капитулировать по итогам переговоров с Украиной о войне. А заставить президента РФ Владимира Путина быть уступчивее на предстоящих переговорах призваны факты предоставления Украине ракет ATACMS и первого успешного применения этих ракет по военным объектам врага под Бердянском и Луганском.

Об этом астролог Влад Росс рассказал в комментарии "Главреду".

Уничтожение Крымского моста – прогноз астролога

По прогнозу Росса, ракеты ATACMS не уничтожат Крымский мост, но это не значит, что он находится в безопасности. По словам астролога, мост будет уничтожен ракетами Taurus, которые передаст Украине Германия.

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"Taurus легко пробьет железобетонную конструкцию моста, в отличие от ATACMS. ATACMS на это не способны, поэтому ждем немцев. Не отказываюсь от своих прежних прогнозов: как только у Украины появятся Taurus, Крымского моста не станет", – отметил Росс.

Переговоры с Путиным и капитуляция России

По прогнозам астролога, факт получения Украиной ракет ATACMS должен был усадить Путина за стол переговоров на выгодных для Киева условиях. А если РФ не будет готова договариваться, то и ракеты ATACMS и Taurus начнут поступать в Украину сотнями.

"После смерти Путина нам предоставят и Taurus, и ATACMS. Сейчас пока американцы своей дипломатической игрой хотят вывести Путина на переговоры, и вот Путин уже пригласил их на блины – мол, не давайте Украине больше ATACMS, согласен на переговоры. А переговоры будут означать капитуляцию Российской Федерации”, – рассказал астролог.

Он также прогнозирует, что если Россия не выведет свои войска из Херсонской и Запорожской областей, то Украина получит не 20 ATACMS, а 100, а затем 200 и 500.

"Тогда не останется ни одного аэродрома, ни одной базы, ни одного склада с оружием РФ на оккупированной территории, в том числе в Крыму, все будет разбомблено и уничтожено", – сказал Росс.

"Это будет полная катастрофа – проигранная Россией война", – подчеркнул он.

Астролог – об освобождении Крыма, юга и Донбасса

По прогнозам астролога, тот, кто окажется у власти в России после Путина, согласится на перемирие и сразу сделает "жест доброй воли", то есть вражеские войска покинут Херсонскую и Запорожскую области. После этого будут проходить переговоры по деоккупации Донецкой и Луганской областей, а затем и по Крыму.

"В конце концов, все территории вернутся под контроль Украины. Крым станет Крымскотатарской автономной республикой в составе Украины, Донецкая и Луганская области тоже вернутся. И недавно игравший с "Барселоной" "Шахтер" будет принимать "Барселону" на "Донбасс-Арене", – прогнозирует Росс.

К слову, ранее украинская ведьма, предсказавшая смерть владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, рассказала, как умрет Путин.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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