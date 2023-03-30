Когда и как умрет Путин: предсказание экстрасенса Хомутовской

Экстрасенс Людмила Хомутовская считает, что российский диктатор Путин может быть отравлен. Произойдет это не завтра, но в близкой перспективе.

Об этом она сказала в интервью УНИАН.

"Нам скажут, что он умер от инфаркта или инсульта. То есть, что он не мучился, и это была скорая смерть. Однако на самом деле за ним стоит дьявол. Это значит, что диктатора могут отравить. Уже сейчас я вижу, что он не жилец". Конечно, вся Украина хочет, чтобы он умер еще вчера, но нам остается только ждать", – считает экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, полуфиналист "Битвы экстрасенсов" и таролог Роман Шептицкий прогнозирует, что эта неделя для украинцев будет тяжелой.

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