Когда и кто поможет закончить войну в Украине: прогноз таролога

По словам таролога, Россия только третья среди государств по своим возможностям повлиять на ход боевых действий.

Выиграть войну Украине помогут США, которые оказывают наибольшее влияние на ее ход – такой прогноз сделала таролог и рунолог Ирина Клевер.

Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала "Мій Світ".

Клевер отметила, что Украина имеет большую уверенность в собственных силах и волю к победе. Однако именно Соединенные Штаты оказывают наибольшее влияние на ход войны. В то же время, Россия находится лишь на третьем месте по возможностям повлиять на ход боевых действий.

Таролог также сообщила, что на войну в Украине влияет и Китай, но не так уж существенно.

По словам Клевер, США стремятся, чтобы война в Украине была завершена до проведения их президентских выборов – 5 ноября 2024 года. По прогнозу рунолога, война должна прекратиться гораздо раньше этой даты, чтобы действующий американский лидер Джо Байден спокойно покинул свой пост.

"Это у них крайний срок из сроков. И даже не эта дата (5.11.2024 – ред.), а зерно должно быть раньше, то есть всем все понятно должно быть раньше, до этой даты", – подчеркнула Клевер.

Напомним, по прогнозу известной таролога Ольги Стогнушенко, боевые действия в Украине могут завершиться стремительно и почти мгновенно.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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