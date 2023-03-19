Когда Мариуполь и Мелитополь вернутся под сине-желтый флаг: прогноз известного таролога

Клевер сообщила хорошую новость, что, по ее прогнозам, Мариуполь вскоре деоккупируют. А вот Мелитополю нужно чуть-чуть подождать.

Деокупацию Мариуполя и Мелитополя все чаще военные эксперты называют первым шагом к возвращению Крыма.

Когда Украина вернет эти два сверхважных города под сине-желтый флаг, рассказала таролог Ирина Клевер в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Клевер сообщила хорошую новость, что, по ее прогнозам, Мариуполь вскоре деоккупируют.

"Они (ВСУ. – Ред.) уже делают движения в этом направлении. Есть карта победителя и есть карта "конец войны". Мы не видим эти движения, их не афишируют и не рассказывают. Даже ближайшему кругу. Это информация под грифом "секретно", – говорит таролог.

А вот с Мелитополем ситуация более сложная, ведь не хватает ресурсов.

"Мелитополь – пока нет. Не хватает ресурсов. Ожидают, пока подойдет ресурс, с которым можно это сделать. Перевернуть королева значит, что "нечем". Речь идет о техническом снаряжении, потому что на пентакли – мечи, то есть то, что из металла", — подытожила Ирина Клевер.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.