Когда Мариуполь и Мелитополь вернутся под сине-желтый флаг: прогноз известного таролога

Клевер сообщила хорошую новость, что, по ее прогнозам, Мариуполь вскоре деоккупируют. А вот Мелитополю нужно чуть-чуть подождать.
Деокупацию Мариуполя и Мелитополя все чаще военные эксперты называют первым шагом к возвращению Крыма.
Когда Украина вернет эти два сверхважных города под сине-желтый флаг, рассказала таролог Ирина Клевер в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
Клевер сообщила хорошую новость, что, по ее прогнозам, Мариуполь вскоре деоккупируют.
"Они (ВСУ. – Ред.) уже делают движения в этом направлении. Есть карта победителя и есть карта "конец войны". Мы не видим эти движения, их не афишируют и не рассказывают. Даже ближайшему кругу. Это информация под грифом "секретно", – говорит таролог.
А вот с Мелитополем ситуация более сложная, ведь не хватает ресурсов.
"Мелитополь – пока нет. Не хватает ресурсов. Ожидают, пока подойдет ресурс, с которым можно это сделать. Перевернуть королева значит, что "нечем". Речь идет о техническом снаряжении, потому что на пентакли – мечи, то есть то, что из металла", — подытожила Ирина Клевер.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Ранее военный эксперт Сергей Грабский назвал Мариуполь и Мелитополь "символами победы". По его мнению, после деоккупации Мариуполя или Мелитополя дело освобождения Крыма будет продолжаться месяцами, но не больше.
Напомним, что сегодня, 19 марта, российский диктатор Путин посетил оккупированный Мариуполь.
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