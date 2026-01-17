Астролог Влад Росс составил прогноз о вероятном завершении войны России против Украины / © ТСН

Реклама

Нынешние блекауты, отсутствие теплоснабжения и перебои с водоснабжением в крупных городах Украины, пострадавших от российских обстрелов — это пик сложностей, ситуация улучшится, потому как ожидается завершение войны — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал астролог Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

«На карте (астрологической) Украины есть такое большое несчастье, как планета Сатурн. По ней крайне медленно проходит планета ада Плутон. Их сочетание приходится на декабрь 2025 года, январь. Февраль тоже будет сложным, но постепенно сложности уйдут от нас. Уже в марте будет более стабильная ситуация со светом и теплом», — говорит Влад Росс.

Реклама

«Хуже, чем сейчас, чем в январе, уже не будет», — говорит астролог и добавляет, что черная Луна, о которой идет речь сейчас, в прошлый раз приходила зимой 2014 года, когда в центре Киева погибла Небесная сотня.

«Всегда, когда есть такое сочетание планет, когда страшную планету Сатурн „трогает“ Плутон или черную Луну, то случаются катастрофы», — говорит Росс.

Как известно, в этом году прогнозируются такие астрономические явления, как солнечное и лунное затмения.

Но, по словам Росса, такие явления невозможно будет увидеть из Украины и Европы, а скорее — с территории Южной Америки и Антарктиды. Поэтому, по его словам, не исключено, что эти явления, которые некоторые люди считают плохими приметами, вообще никак не повлияют на события в Украине и Европе.

Реклама

«Возможна гражданская война в Венесуэле», — предполагает Росс.

«Но во время «коридора затмений» будет решаться то, быть или не быть войне», — считает Влад Росс.

И рассказывает детали своего прогноза: «Есть шанс, что война может закончиться к Пасхе. Если война не закончится этой весной, она должна завершиться на ретроградном Марсе. Ее горячая стадия должна закончиться в январе-феврале 2027 года. Марс, планета войны, будет ослаблена, истощена именно тогда. Во время ослабленного Марса может завершиться война на истощение».

Ранее сообщалось о том, что Путин сделал циничное заявление о завершении войны в Украине.

Реклама





