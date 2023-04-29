Когда начнется и чем завершится контрнаступление ВСУ: прогноз известного оккультиста

Украинское контрнаступление запустит процес каскадного разрушения "русского нео-Карфагена".

Об этом заявил российский философ и оккультист Андрей Космач в беседе с Марком Фейгиным.

Когда начнется и завершится контрнаступление

По его прогнозам, контрнаступление начнется в первой-второй декаде мая.

"Тоесть в период лунного затмения, которое у нас будет 5 мая, и до оппозиции Плутона и Марса, которое у нас будет 21 мая. И именно в этот промежуток времени контрнаступление начнется", – говорит Космач.

Оккультист считает, что контрнаступление завершится в третьей декаде августа – первой декаде сентября 2023 года деоккупацией Крыма и другими неожиданными для России "сюрпризами".

Как оно буде происходить

"Украинское контрнаступление будет похлеще "Фауста" Гете и войдет в анналы мировой военной стратегии", – отмечает Андрей Космач

По его прогнозам, контрнаступление будет проходить волнами и на разных направлениях. Каждая волна будет сильнее предыдущей.

"А подпиткой наступления станет открытие американских военных складов, которые находятся в Европе. Это будет неиссякаемый поток. Вы многое увидите то, о чем сейчас не говорят, в том числе (западную. – Ред.) авиацию", – уверяет оккультист. "Украинское контрнаступление и как следствие – падение "сакрального" Крыма, это фунадментальный триггер, который запустит процес каскадного разрушения "русского нео-Карфагена".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее таролог Людмила Хомутовская рассказала, когда Украине дадут F-16 и дефицитные ракеты для ПВО.

Экстрасенс и шаманка Сейраш рассказала, что в мае на фронте могут произойти события, "которые можно отпраздновать". Также она назвала точную дату, когда закончится война в Украине.

Читайте также: