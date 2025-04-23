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- Астрология
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Когда начнут переговоры об окончании войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" назвала дату
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Переговоры по окончании войны в Украине могут начаться в июне или августе 2024 года.
Об этом на своем ютуб-канале сказала победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасикова.
«В этом году окошечко откроется дважды для этих переговоров. Это будет шестой и восьмой месяцы. Если никто не сорвет эти переговоры, то мы будем ждать до мая 2026 года», — сказала она.
Яна Пасинкова отметила, что в мае следует ожидать заявления США и России о мире в Украине.
«8 мая ждем снова заявления о том, что они о чем-то договорились или придумали какое-то гениальное решение», — отметила тарологиня.