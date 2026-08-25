Яна Пасинкова

Реклама

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова поразила всех своим предсказанием о мирных переговорах по прекращению войны в Украине.

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

Реклама

Яна Пасинкова отметила, что пока не видит активных дипломатических усилий, направленных на то, чтобы заставить Россию заключить мир.

Реклама

«Все надеются на какое-то чудо, на какой-то счастливый случай. Дипломатия — не очень. Да, поехали дальше», — сказала таролог.

Победительница «Битвы экстрасенсов» добавила, что «переговорами войну не закончить».

«Переговоры сейчас будут идти полным ходом. Совсем скоро мы с вами увидим или услышим либо об обменах, либо о возвращении. Это как-то связано с ходом переговоров. Услышим вместе с вами о том, что какие-то делегации куда-то едут в третью сторону, в третью страну, и там встречаются, и там у них что-то происходит. Здесь нужно тянуть время, что в принципе все и будут делать, потому что переговорами войну не закончить», — добавила она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100 %. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не серьёзно, а лишь как вероятность событий, создателем которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров