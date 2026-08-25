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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Когда начнутся переговоры о прекращении войны в Украине: победительница «Битвы экстрасенсов» поразила своим предсказанием

Таролог сделала предсказание об окончании войны в Украине и мирных переговорах.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова поразила всех своим предсказанием о мирных переговорах по прекращению войны в Украине.

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

Яна Пасинкова отметила, что пока не видит активных дипломатических усилий, направленных на то, чтобы заставить Россию заключить мир.

«Все надеются на какое-то чудо, на какой-то счастливый случай. Дипломатия — не очень. Да, поехали дальше», — сказала таролог.

Победительница «Битвы экстрасенсов» добавила, что «переговорами войну не закончить».

«Переговоры сейчас будут идти полным ходом. Совсем скоро мы с вами увидим или услышим либо об обменах, либо о возвращении. Это как-то связано с ходом переговоров. Услышим вместе с вами о том, что какие-то делегации куда-то едут в третью сторону, в третью страну, и там встречаются, и там у них что-то происходит. Здесь нужно тянуть время, что в принципе все и будут делать, потому что переговорами войну не закончить», — добавила она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100 %. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не серьёзно, а лишь как вероятность событий, создателем которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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