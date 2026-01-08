Когда нужно убирать елку: эзотерик назвала крайний срок, чтобы не навлечь беду

Праздничная елка / © Pixabay

Реклама

Праздничная елка, которая радовала глаз в течение зимних каникул, со временем превращается из символа радости в энергетическую обузу для дома. Эксперты отмечают: важно не упустить момент, когда дерево нужно вынести из дома, чтобы не навредить собственной удачи.

Об этом рассказала тарологиня и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini.

По словам эзотерика, традиция украшения елки имеет глубокие корни и уходит во времена древних славянских верований. По сути это своеобразный обряд жертвоприношения: дерево срубали (приносили в жертву) и украшали, чтобы задобрить высшие силы для удачного года.

Реклама

Однако любой обряд имеет начало и конец. Если дерево остается в доме слишком долго, его энергетика меняется.

«Если елка стоит слишком долго, начинается застой энергий — те, которые уже должны были отжить свое и пойти дальше, „раскручиваются“ в другую сторону, и дерево тоже начинает „высасывать“ энергию», — объясняет Domini.

Когда именно нужно убрать дерево

Согласно традициям, праздничный цикл завершается праздником Крещения. Именно после этой даты следует начинать демонтаж новогодних декораций.

Эксперты определяют четкий дедлайн: елку необходимо убрать до конца января. Затягивание этого процесса до весны может отрицательно повлиять на атмосферу дома и самочувствие жителей.

Реклама

Процесс выноса елки не должен быть механическим выбрасыванием мусора. Это важный ритуал, который может повлиять на состояние семьи.

Тарологиня советует придерживаться нескольких правил:

Разбирать елку нужно исключительно в хорошем настроении. Это настраивает программу по благосостоянию и финансовому потоку. Также нужно обязательно поблагодарить дерево и старый и новый год за все, что произошло. Даже если были разочарования — воспринимайте их как ценные уроки.

Вынося елку, произнесите: «Отпускаю. Да будет так».

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее мы писали о прогнозе на 2026 год по дате рождения.