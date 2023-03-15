Когда отменят военное положение в Украине: астролог назвал дату

Владимир Бадиян не исключил, что военное положение может быть оставлено на определенных территориях государства.

Военное положение в Украине может быть отменено уже в 2023 году, прогнозирует астролог и хиромант Владимир Бадиян.

Об этом Астроэксперт рассказал в эфире программы People Life.

Бадиян уточнил, что военное положение в Украине может быть отменено не только в этом году, но и назвал предполагаемую дату такого решения. Так, он не исключает, что военное положение может быть отменено до Дня Независимости – 24 августа.

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В то же время астролог отметил, что военное положение может остаться на каких-то украинских территориях, наиболее страдающих от российской агрессии.

"(Военное положение отменят – ред.) максимум – до конца этого года", – сказал Бадиян.

Напомним, ведьма-некромант и экстрасенс Мария Тихая сделала неутешительный прогноз относительно того, когда закончится война России против Украины.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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