- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 13k
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда прекратятся ракетные удары по Украине: известная астролог сделала прогноз на лето 2025
Массированные обстрелы Украины – что будет в июле и августе? Астропрогноз Ангелины Вакулиной свидетельствует о сложных временах.
Известная украинская астролог Ангелина Вакулина поделилась своим прогнозом по поводу вероятного окончания войны в Украине и массированных обстрелов со стороны России.
Об этом говорилось в интервью Вакулиной для издания «Главред».
Согласно астрологическому прогнозу, период лета и начала осени обещает быть особенно напряженным для нашей страны. В частности, июль и август могут принести рост опасности.
«Будьте готовы. После 28 июля до середины сентября возможен длительный период интенсивных атак на критическую инфраструктуру», — отмечает Вакулина.
Начало июля — угроза кибератак
В начале июля возможен рост активности в киберпространстве. Прогноз предусматривает серию атак на разные города, целью которых станет проверка устойчивости защитных систем. Вместе с тем, ожидается и новая помощь от партнеров Украины, хоть и с определенными задержками.
Надолго ли исчезнут массированные удары?
По словам астрологины, обстрелы могут временно прекратиться в августе, но эта передышка будет кратковременной. Потенциальными целями остаются объекты инфраструктуры, логистики, энергетики, транспортные узлы и складские помещения.
Материал основан на прогнозах астролога Ангелины Вакулиной, занимающейся астропсихологией, таро и другими методами самопознания.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.
Ранее речь шла и о предвидении окончания войны в Украине от известного астролога Влада Росса.
Читайте также: