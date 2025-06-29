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Категория
Астрология
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Когда прекратятся ракетные удары по Украине: известная астролог сделала прогноз на лето 2025

Массированные обстрелы Украины – что будет в июле и августе? Астропрогноз Ангелины Вакулиной свидетельствует о сложных временах.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Когда прекратятся ракетные удары по Украине: известная астролог сделала прогноз на лето 2025

Астрологиня Ангелина Вакулина поделилась своим прогнозом относительно вероятного окончания войны в Украине. / © ТСН.ua

Известная украинская астролог Ангелина Вакулина поделилась своим прогнозом по поводу вероятного окончания войны в Украине и массированных обстрелов со стороны России.

Об этом говорилось в интервью Вакулиной для издания «Главред».

Согласно астрологическому прогнозу, период лета и начала осени обещает быть особенно напряженным для нашей страны. В частности, июль и август могут принести рост опасности.

«Будьте готовы. После 28 июля до середины сентября возможен длительный период интенсивных атак на критическую инфраструктуру», — отмечает Вакулина.

Начало июля — угроза кибератак

В начале июля возможен рост активности в киберпространстве. Прогноз предусматривает серию атак на разные города, целью которых станет проверка устойчивости защитных систем. Вместе с тем, ожидается и новая помощь от партнеров Украины, хоть и с определенными задержками.

Надолго ли исчезнут массированные удары?

По словам астрологины, обстрелы могут временно прекратиться в августе, но эта передышка будет кратковременной. Потенциальными целями остаются объекты инфраструктуры, логистики, энергетики, транспортные узлы и складские помещения.

Материал основан на прогнозах астролога Ангелины Вакулиной, занимающейся астропсихологией, таро и другими методами самопознания.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Ранее речь шла и о предвидении окончания войны в Украине от известного астролога Влада Росса.

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