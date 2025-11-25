Когда прекратятся затяжные блекауты: астролог дала неожиданный прогноз

Когда Украина выйдет из тьмы: астролог назвала дату ослабления блекаутов и новый пик опасности / © ТСН.ua

Реклама

Ситуация с отключениями света в Украине будет тяжелой до конца декабря, но уже с Нового года блекаутов станет меньше.

Об этом рассказала астролог Елена Бучинская в интервью «Главреду».

По прогнозу астролога, к середине декабря ситуация будет трудная, отключения света будут продолжаться.

Реклама

«Могут быть еще попадания, могут выбивать какие-то станции, могут быть затяжные процессы восстановления, но после 15 декабря плюс-минус, ситуация может улучшиться. Уже не вижу столь сильной проблематики у нас со светом», — говорит Бучинская.

Она прогнозирует, что январь 2026 будет спокойнее.

«Но здесь опять же выбор. Выбор делает человек. Если они не договариваются о мире, если мы не идем на требования или они не соглашаются с нашими, то опять такой аспект будет включаться по обстрелам и свету. Это начинается с начала февраля», — отмечает астролог.

Новую волну эскалации она прогнозирует с февраля 2026 года и практически до 7 марта.

Реклама

«Если они будут договариваться, конечно, этот аспект не будет задействован в плане обстрелов, в свете и тогда будет спокойнее. Но если в январе не будет встречи и не договорятся, то это будет проигрываться, как опять же попадание в нашу систему», — подытожила Елена Бучинская.

Ранее астрологиня Елена Бучинская рассказала, ждать ли новых обстрелов и какие регионы под угрозой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.