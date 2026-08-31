Когда Путин планирует закончить войну против Украины: победительница «Битвы экстрасенсов» ошеломила своим предсказанием

Таролог раскрыла планы Путина / © ТСН

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала предсказание о том, что якобы Путин планирует в середине 2027 года закончить войну против Украины, если наша страна выстоит зимой и сорвёт планы Кремля.

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

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Таролог отметила, что, несмотря на тревожные прогнозы на зимний период, Украина выстоит в войне.

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«После зимы мы с той же силой, даже с ещё большей злобой и ещё большим упорством будем бороться против этого дьявола. Так что здесь всё по плану», — подчеркнула победительница «Битвы экстрасенсов».

Таролог отметила, что в ближайшее время наш партнер поможет наносить удары по России.

«У нас появится второе дыхание», — сказала Яна Пасинкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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