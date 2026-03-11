- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 648
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда рождаются лучшие бабушки и дедушки: астрологи назвали 4 месяца
Астрологи определили четыре месяца года, в которые рождаются наиболее заботливые, надежные и любящие бабушки и дедушки, способные стать настоящей опорой для внуков.
Каждая бабушка и дедушка по-своему уникальны, однако у некоторых из них есть врожденные способности к этой роли благодаря звездам. Астрологи уверяют, что именно месяц рождения наделяет людей чертами, делающими их идеальными наставниками и защитниками для своих внуков.
Об этом пишет Parade.
Февраль и май – эмпатия и стабильность
Родившиеся в феврале отличаются особым сочувствием и эмоциональной открытостью. Независимо от того, это вдумчивый Водолей или нежные Рыбы, такие люди создают очень уютное эмоциональное пространство для своих внуков. Они умеют внимательно выслушать, дать мягкий совет и всегда поддерживают стремление детей к самовыражению.
Вместо этого майские бабушки и дедушки являются воплощением надежности и стабильности в семье. Терпеливые Тельцы и любознательные Близнецы берут на себя роль хранителей традиций. Именно они чаще всего организуют семейные ужины, помнят все дни рождения и передают семейные ценности следующим поколениям.
Август и ноябрь - поддержка и защита
Родившиеся в августе приносят в семью невероятно оптимистическую и вдохновляющую энергетику. Уверенные Львы и внимательные Девы становятся самыми главными болельщиками своих внуков, искренне радуясь их успехам и открытиям.
"От поддержки на школьных мероприятиях до советов во время важных жизненных моментов, их поощрение помогает укрепить уверенность в следующем поколении", - отмечает издание.
Ноябрь же бабушки и дедушки относятся к своей роли максимально серьезно. Страстные Скорпионы и склонные к приключениям Стрельцы отличаются глубокой преданностью и готовы в любой момент встать на защиту своей семьи. Их стремление поддержать внуков формирует невероятно крепкую и безопасную связь на всю жизнь.
Напомним, астрологи утверждают, что месяц вашего рождения может указывать на то, станете ли вы успешными и как достигаете своих самых смелых мечтаний. Каждый месяц рождения имеет потенциал быть очень успешным, но амбиции и средства достижения будут разными.