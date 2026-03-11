Когда рождаются лучшие бабушки и дедушки: астрологи назвали 4 месяца

Самые заботливые бабушки и дедушки рождаются в четыре месяца года

Реклама

Каждая бабушка и дедушка по-своему уникальны, однако у некоторых из них есть врожденные способности к этой роли благодаря звездам. Астрологи уверяют, что именно месяц рождения наделяет людей чертами, делающими их идеальными наставниками и защитниками для своих внуков.

Об этом пишет Parade.

Февраль и май – эмпатия и стабильность

Родившиеся в феврале отличаются особым сочувствием и эмоциональной открытостью. Независимо от того, это вдумчивый Водолей или нежные Рыбы, такие люди создают очень уютное эмоциональное пространство для своих внуков. Они умеют внимательно выслушать, дать мягкий совет и всегда поддерживают стремление детей к самовыражению.

Реклама

Вместо этого майские бабушки и дедушки являются воплощением надежности и стабильности в семье. Терпеливые Тельцы и любознательные Близнецы берут на себя роль хранителей традиций. Именно они чаще всего организуют семейные ужины, помнят все дни рождения и передают семейные ценности следующим поколениям.

Август и ноябрь - поддержка и защита

Родившиеся в августе приносят в семью невероятно оптимистическую и вдохновляющую энергетику. Уверенные Львы и внимательные Девы становятся самыми главными болельщиками своих внуков, искренне радуясь их успехам и открытиям.

"От поддержки на школьных мероприятиях до советов во время важных жизненных моментов, их поощрение помогает укрепить уверенность в следующем поколении", - отмечает издание.

Ноябрь же бабушки и дедушки относятся к своей роли максимально серьезно. Страстные Скорпионы и склонные к приключениям Стрельцы отличаются глубокой преданностью и готовы в любой момент встать на защиту своей семьи. Их стремление поддержать внуков формирует невероятно крепкую и безопасную связь на всю жизнь.

Реклама

Напомним, астрологи утверждают, что месяц вашего рождения может указывать на то, станете ли вы успешными и как достигаете своих самых смелых мечтаний. Каждый месяц рождения имеет потенциал быть очень успешным, но амбиции и средства достижения будут разными.