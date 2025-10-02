Когда рождаются сильнейшие экстрасенсы: эксперты назвали 4 месяца

Люди с экстрасенсорными способностями чаще всего рождаются в январе, марте, июле и ноябре. / © pravoslavie.ru

Реклама

Интуитивная мудрость приходит к некоторым людям более естественно, чем к другим. Если одни полагаются на логику и структурированные соображения, чтобы найти ответ, другие успешно ориентируются в жизни благодаря внутренним ощущениям, инстинктивным реакциям и сильной интуиции. Эксперты по астрологии и духовным практикам выделили четыре месяца , когда рождающиеся люди наиболее склонны к таким способностям.

Об этом пишет Parade.

Январь — Тихий Провидец

Люди, рожденные в январе (непреклонные Козороги или инновационные Водолеи ), имеют естественную склонность к высшим сферам. Они олицетворяют мудрость зимнего сезона, когда жизнь замедляется для целенаправленного исцеления.

Реклама

Родившиеся в наиболее интроспективное время года, они имеют зрелость, дальновидность и кармическую осведомленность. Эти люди часто интуитивно собирают идеи с воздуха вокруг себя и чувствуют, что лежит под поверхностью. Их связь с предками или духовными руководителями оказывается бесценной.

«Рожденные в наиболее интроспективное время года среди тишины темной зимы, они имеют зрелость, дальновидность и кармическую осведомленность», — отмечают эксперты.

Март - Мистический Мечтатель

Рожденные в марте (интуитивные Рыбы или инстинктивные Овны ) выступают мостиком между физическим и нефизическим мирами и служат духовным каналом для божественной мудрости.

Такие люди часто полагаются на абстрактное мышление – символы, сны и синхронность – для поиска интуитивных ответов. Хотя им возможно сложно четко сформулировать свои идеи для других, окружающие постепенно начинают доверять их суждениям, особенно когда их предсказания сбываются. Их эмоциональный и внутренний мир служит для них духовным компасом.

Реклама

Июль - Эмоциональный Оракул

Лица, рожденные в июле (сентиментальные Раки или энергичные Львы ), глубоко настроены на эмоциональную динамику любой ситуации. Они руководствуются своими сердцами, а их души открыты и духовно осведомлены, что редко сводит их с пути.

Благодаря своей повышенной интуитивной чувствительности, они могут легко понимать других. Родившиеся во время теплого midsummer (середины лета), июльские интуиты используют свои духовные дары, чтобы соединяться с другими, создавать безопасные просторы и развивать значимые отношения. Когда они прислушиваются к своему внутреннему «Я» и отвергают внешние раздражители, ответы, которые они ищут, приходят очень быстро.

Ноябрь - Шептун Тиней

Люди, рожденные в ноябре (интенсивные Скорпионы или вольнолюбивые Стрельцы ), глубоко сосредоточены на духовном росте, расширении и поиске истины. Они обладают острой интуицией, которая помогает им понять скрытые мотивы и динамику различных ситуаций.

Эта пристальная осведомленность позволяет им выявлять детали, которые другие могут игнорировать, что придает им интуитивную силу и предпочтение. В кризисные моменты они остаются спокойными, поскольку их инстинкты ведут их к разгадке и помогают найти свет во тьме.

Реклама

Напомним, по словам экспертов, люди, рожденные в марте, сентябре и декабре, имеют особую духовную связь со своим родом , что дарит им уникальные способности и мудрость. Астрологи утверждают, что эти люди с большей вероятностью наследуют сильные духовные дары и благословения предков и продолжают их жизненную миссию.