Когда рождаются везунчики: эксперты назвали три даты

Люди, рожденные 3, 15 и 28 числа, притягивают в свою жизнь удачу

Многие из нас привыкли упорно работать, чтобы достичь своих целей. Однако мнение о том, что можно выиграть в лотерею или получить желаемое без особого труда, привлекает многих. Хотя рождение в определенный день не гарантирует большого денежного приза, появившиеся на свет в эти даты люди, похоже, имеют особую магнетическую удачу, что делает жизнь легче.

Об этом пишет издание Parade.

По словам экспертов-нумерологов, астрологов и мистиков эти люди могут легко привлечь возможности для развития, роста, новых знакомств. Для этого им нужно только захотеть этого.

«Социальные магниты» – число 3

Люди, рожденные 3 числа любого месяца, имеют исключительную удачу. В астрологии число 3 ассоциируется с Юпитером, планетой, управляющей ростом, положительными результатами и благословениями. Их мощные инструменты для привлечения удачи — это их мнения и слова.

Эти люди часто являются «социальными магнитами», оказывающимися в нужном месте в нужное время и встречающими людей, которые предоставляют ценные возможности для преодоления трудностей. Такая удача приходит к ним благодаря творческим талантам, умению налаживать связи и жизнерадостному, веселому характеру.

«Любимые Венеры» — число 15

В астрологии числом 15 управляет Венера, символизирующая любовь, желание и магнетизм. Люди, рожденные 15 числа любого месяца, чрезвычайно счастливы в вопросах романтики, личных отношений и знакомств. Благодаря их искренней и привлекательной натуре, другие естественно тянутся к ним.

Однако это не означает, что они никогда не сталкиваются с трудностями в отношениях. Когда они выбирают кого-нибудь особенного, они редко встречают отказ. Так же, когда они стремятся к более глубоким связям с друзьями или родственниками, Вселенная часто способствует осуществлению их желаний.

«Воплощение харизмы» — число 28

Люди, рожденные 28 числа , являются воплощением харизмы. Они просто управляются своими уверенными инстинктами. Этим числом управляет Солнце, которое символизирует индивидуальность — это ключ к их удачи.

Хотя им, возможно, придется приложить усилия для достижения целей, их природной чертой является инициативность. Благодаря врожденному духу состязания — они часто конкурируют со своим прошлым «я» — люди, рожденные 28-го, могут скорее воплощать свои желания.

Их исключительная самоуверенность, принятие себя и смелый подход создают привлекательный образ, вдохновляющий других и заставляющий отступить и позволить им следовать своей мечте. В результате многие считают их «сияние» непреодолимой и готовы следовать за ними, что делает их предназначенными для лидерских позиций.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

