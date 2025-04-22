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- Астрология
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Когда Украина и Россия подпишут первое соглашение о перемирии: экстрасенс назвала точную дату
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предусмотрела, когда Украина и Россия смогут подписать первое соглашение о перемирии.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале .
По мнению Яны Пасынковой, соглашение о прекращении огня в Украине может быть подписано в начале августа или сентября 2025 года.
«С 2 до 6 — это число 8 или 9 месяца будет подписан едва ли не первый для нас договор о действительно прекращении огня или первом шаге к миру», — сказала она.