Когда Украина и Россия подпишут первое соглашение о перемирии: экстрасенс назвала точную дату

Экстрасенс предусмотрела окончание войны / © ТСН

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предусмотрела, когда Украина и Россия смогут подписать первое соглашение о перемирии.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале .

По мнению Яны Пасынковой, соглашение о прекращении огня в Украине может быть подписано в начале августа или сентября 2025 года.

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«С 2 до 6 — это число 8 или 9 месяца будет подписан едва ли не первый для нас договор о действительно прекращении огня или первом шаге к миру», — сказала она.