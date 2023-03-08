Когда Украина начнет возвращать свои территории: астрологический прогноз на весну 2023

ВСУ получат оружие уже в марте-апреле, что позволит им дать мощный отпор врагу.

Известная астролог Анна Вергелес сделала прогноз для Украины весной 2023 года и отметила, что в марте-апреле ВСУ осуществят мощный отпор врагу.

Об этом шла речь в интервью Вергелес, передает "УНИАН".

Битва вдоль всей линии разграничения будут усиливаться. Однако в апреле в Украине начнется, наконец, "очень положительный период".

"Мы начнем обратно забирать свои территории. Это вторая половина апреля и май. Наконец-то у нас будет достаточное количество военной поддержки. Также будет какая-то очень ощутимая дипломатическая помощь, которая не на словах поступит, а на деле", — сказала Вергелес.

Также астролог уточнила, что в конце весны могут произойти сдвиги по переговорному процессу. И Россия уже не потребует удовлетворения каких-либо своих условий.

"Конец апреля, май и июнь принесут также первые намеки на настоящий переговорный процесс. Это не шантаж, не переговоры по разряду "соглашайтесь на все наши условия, и тогда, возможно, мы договоримся". Нет, здесь будет много дипломатов задействовано. Есть шанс, что с конца весны мы начнем двигаться к миру. Это будет длительный процесс и долгий путь, но это наконец-то сдвинет ситуацию", — добавила астролог.

Напомним, другой украинский астролог Влад Росс ранее отметил, что война скоро завершится. Он назвал приблизительный период окончания войны России против Украины.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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