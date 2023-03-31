Когда Украина получит тактическое ядерное оружие – прогноз астролога

Даже если западные партнеры не разместят тактическое ядерное оружие в Украине, оно может появиться в результате отечественных наработок.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua астролог и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян.

По его словам, в мире происходит "стратегическое переформатирование", во время которого на фоне "озабоченной" Европы Соединенные Штаты распространяют свою гегемонию.

В то же время, утверждает астролог, Беларусь очень заинтересована в том, чтобы ядерное оружие размещалось на ее территории.

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В такой ситуации Владимир Бадиян предвидит, что даже если западные партнеры не дадут Украине ядерное оружие, то будут появляться другие варианты, "будут проводиться исследования".

“Тактическое [ядерное] оружие у нас точно будет. Может быть, мы сами к этому придем. Это вопрос одного-двух лет”, — спрогнозировал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее сообщалось, что во всем мире произойдут существенные изменения и наступит новая эпоха – такой прогноз сделала астрологиня Ольга Медвецкая.

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