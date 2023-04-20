Когда Украине дадут F-16 и дефицитные ракеты для ПВО — прогноз таролога

Украина опасается, что из-за острого дефицита зенитных ракет для систем ПВО могут начаться широкомасштабные воздушные атаки со стороны России, поэтому на следующем "Рамштайне" государство попросит о срочной передаче этих ракет. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на три источника, обладающих информацией о подготовке ко встрече в формате "Рамштайн".

Когда мы можем получить такое усиление, об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала таролог Людмила Хомутовская.

По ее словам, Украине дадут такое усиление, причем сразу.

"Ответ будет быстрым. Здесь, к сожалению, речь не идет о том, что это произойдет в течение месяца, но в течение лета мы получим большое количество этих ракет. Их начинают делать под заказ, поэтому нам нужно будет продержаться какое-то время. Россияне смогут воспользоваться этим временем", но я не вижу их преимущества. Эффекта не будет. Все-таки отстреливают "шахеды". Выпускать их будут, но результата очень мало", — говорит Хомутовская.

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На уровне с этим Украина ожидает решения о F-16 от "Рамштайна". По прогнозам таролога, эта встреча может стать началом передачи украинским защитникам западных истребителей.

"Единственное, что в любом случае здесь нет полного количества. Заказы Украины переполовинивают. Мы получим F-16, но с задержкой и не все", — считает таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее таролог Людмила Хомутовская назвала причину вспышки в небе над Киевом.

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