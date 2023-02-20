Когда умрет Путин: шокирующий прогноз ясновидящей

Мария Тихая отметила, что у диктатора есть проблемы с его мужскими гормонами.

Ясновидящая и эксперт по картам Таро Мария Тихая рассказала о состоянии здоровья главы Кремля Владимира Путина.

В интервью YouTube-канала PeopleLife она сказала, что диктатора сейчас лечат.

Она отметила, что Путину оказывают медицинскую помощь, в частности, ставят капельницы. Такую информацию Тихая предоставила, ссылаясь на расклад карт.

По ее словам, в расписании выпала карта туз мечей, и, вероятнее всего, это связано с хирургическим вмешательством, ожидающим Путина.

Также она отметила, что у диктатора есть проблемы с его мужскими гормонами, страдает его репродуктивная система. Более того, у него не все хорошо с костями.

"Суд – это плохая карта, это может быть карта летального исхода даже… И тройка мечей – это сосуды… Я склоняюсь к тому, что в этом году Путин будет в каком-то состоянии на грани, может дойти до летального исхода", – сказала Тихая.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее астролог Влад Росс назвал месяц, когда глава Кремля Путин, возможно, внезапно закончит войну. По словам экстрасенса, это решение будет связано со страхом диктатора.

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