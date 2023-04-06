Когда в Украине будет снято военное положение — прогноз мольфарки

Мольфарка Елена Стеценко рассказала, когда в Украине будет снято военное положение. По ее словам, этот вопрос будет решаться приблизительно до лета 2024 года.

Мольфарка подняла тему завершения войны во время эфира на канале "Мой Мир".

"Осенью того же года (2024-го — ред.) я уже даже видела свой перелет к подруге в Польшу и мне не нужно было садиться на автобус и очень долго ехать. То есть самолеты тогда уже будут летать. Но вопрос переговоров, судов еще будет продолжаться в следующем году”, — отметила мольфарка.

Напомним, другая украинская экспертка по картам Таро предрекла теракт в центральной Украине в апреле. По ее словам, враг хочет устроить провокации, ему нужны жертвы.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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