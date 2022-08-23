Когда в Украине наступит мир: известная астролог предсказала точную дату

Ольга Медвецкая прогнозирует, что в конце октября начнутся переговоры, которые приведут к мирному урегулированию ситуации в нашей стране.

В конце октября начнутся мирные переговоры, которые приведут к решению многих проблем в Украине.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала известная астролог Ольга Медвецкая и сообщила, какие изменения ожидают Украину уже этой осенью.

"Уже через несколько дней после затмения, а именно с 30 октября, начнется период ретроградности планеты войны и агрессии – Марса. С этого момента начнутся переговоры (или стартуют разговоры о возобновлении переговоров) о реальном принятии мирного соглашения (а не только номинальном, как это было весной 2022 года). В этом процессе, в качестве посредников и гарантов, также будут участвовать многие другие государства, можно сказать, что это будет разрешением конфликта, который берет свое начало с 2015 года (именно тогда были подписаны вторые "Минские договоренности")", – рассказала Медвецкая.

По словам астролога, основные договоренности будут достигнуты 8-9 декабря. Однако весь переговорный процесс продлится до 13 января 2023 года.

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"Кстати, закрепление новых правил и соглашений состоится между другими государствами и/или международными организациями. Они будут касаться, в частности, визового режима или других правил передвижения по миру, а также экономического взаимодействия. А уже после 13 января и до 17 марта 2023 года новые договоренности будут вступать в силу, также пройдет их имплементация на уровне событий", — резюмировала Ольга Медвецкая.

Напомним, в России исключили мирное соглашение с Украиной о прекращении боевых действий. РФ готовится к затяжной войне.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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